¿Qué Pasó con Alfonso Obregón? Sus Polémicas y Por Qué Podría Volver al Doblaje de Shrek 5

El primer tráiler oficial de Shrek 5 ya está aquí, y aunque en el mercado angloparlante celebran el regreso del elenco original, en Latinoamérica la noticia es la ausencia de Alfonso Obregón. El actor que le dio vida al ogro verde desde 2001 parece haber quedado fuera del proyecto, cerrando, al menos por ahora, dos años de intensas polémicas que mezclan problemas legales, vetos y exigencias económicas.

¿Cómo pasó la voz de uno de los personajes más queridos de la región a quedar fuera de la película? Aquí te resumimos las claves de su tormentosa salida.

El arresto en 2024 y la batalla legal

El declive comenzó en agosto de 2024, cuando Obregón fue detenido en el Aeropuerto de la CDMX tras ser acusado de presunto abuso sexual por una alumna de sus cursos de doblaje; días después, se le sumó una segunda denuncia. El actor pasó unos días en el Reclusorio Norte hasta que la situación se resolvió a su favor: un juez desestimó un caso por falta de pruebas y fue absuelto del otro.

El "veto" de la industria

La absolución legal no lo salvó del costo profesional. Obregón denunció un veto silencioso por parte de varios estudios que congelaron sus proyectos. De hecho, este escándalo no solo tambaleó su papel en Shrek, sino que lo dejó fuera de la sexta entrega de Scary Movie, donde llevaba dos décadas dándole voz al personaje de Shorty.

Las exigencias para volver a ser Shrek

El conflicto con Shrek 5 no fue solo por las acusaciones en su contra, sino también por una dura negociación con Universal Pictures. Tras la muerte de Herman López (histórico director del doblaje de la saga), Obregón quiso tomar las riendas artísticas del proyecto y puso tres condiciones sobre la mesa para regresar:

Dirigir el doblaje al español de la película.

Crédito explícito en pantalla en todas las funciones.

Un pago que considerara justo

En febrero de 2026 Obregón lanzó un mensaje en sus redes: "Creo que ya no voy a ser Shrek", pidiendo a sus fans que presionaran a DreamWorks.

Peleas con los fans y nuevos tropiezos

La campaña de presión digital no salió como esperaba. Cuando algunos fans sintieron que estaba "rogando" por el papel, Obregón reaccionó molesto llamando "idiotas" a quienes criticaban sus exigencias.

En medio de la tensión, se dio a conocer que le había pedido una foto de cuerpo completo a una mujer antes de contratarla como su asistente. Aunque él aclaró que solo era para conocer su aspecto físico por seguridad en los viajes y evitar malentendidos, el episodio reavivó las críticas en redes. Incluso compañeros del gremio, como René García (la voz de Vegeta), admitieron públicamente que Obregón no había manejado la situación de la mejor manera.

¿Alfonso Obregón podría regresar a Shrek 5?

El tráiler lanzado este 16 de junio confirmó que Eugenio Derbez está de vuelta como Burro, pero el silencio en torno a Shrek parece confirmar el peor escenario para Obregón.

Sin embargo, queda una pequeña rendija de esperanza. Debido a reajustes en la animación y para no competir con Avengers: Doomsday, el estreno de Shrek 5 se retrasó de finales de 2026 a junio de 2027. Como Universal aún no hace el anuncio oficial del elenco de doblaje definitivo, ese año y medio de margen puede servir para ver si el estudio y el actor logran limar asperezas de último minuto.