¿Qué Pasó con Alfonso Obregón? Sus Polémicas y Por Qué Podría Volver al Doblaje de Shrek 5

Acusaciones de abuso, un veto en la industria y un ultimátum que no funcionó: repasamos cómo Alfonso Obregón terminó fuera del doblaje de Shrek 5.

que-paso-alfonso-obregon-shrek-5-polemicasFotos: Cuartoscuro / Dreamworks / Universal

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¿Qué pasó con Alfonso Obregón y Shrek 5? Acusaciones, vetos y exigencias económicas lo dejaron fuera. ¿Podría regresar? Descubre más.

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¿Qué Pasó con Alfonso Obregón? Sus Polémicas y Por Qué Podría Volver al Doblaje de Shrek 5