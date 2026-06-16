Toy Story 5: Pixar Viene por Nuestras Lágrimas (y las de la Gen Z)

Toy Story 5 llega a los cines para confrontar la nostalgia millennial con el mayor terror de los padres y tíos actuales: las pantallas. Te contamos por qué esta entrega sí vale la pena.

Toy Story 5: Reseña, Cuándo se Estrena y lo Que Debes Saber Antes de VerlaFoto: GettyImages

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¿Listo para llorar junto a tus hijos o sobrinos? Toy Story 5 no solo es nostalgia, es un llamado a la conexión humana en la era de las pantallas. Pixar nos sorprende con una historia que va más allá del miedo a la tecnología.

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