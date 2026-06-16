Toy Story 5: Pixar Viene por Nuestras Lágrimas (y las de la Gen Z)

¿En qué momento nos convertimos en señores?

Los millennials que en 1995 nos emocionamos con Toy Story, la primera película de animación digital de la historia, arrastramos los pies a las salas de cine en este 2026, pero ahora, algunos de nosotros llevando de la mano a nuestros propios hijos o sobrinos.

Vamos con el nudo en la garganta listo para la dosis de nostalgia reglamentaria, pero esta vez, Pixar nos tiene guardada una emboscada.

Toy Story 5 no viene a hacernos llorar por el pasado; viene a ponernos cara a cara con el presente y el debate que nos quita el sueño (sobre todo a los que son padres): ¿qué hacemos con las malditas pantallas?

Ese es el verdadero motor de esta entrega. Pero antes de desmenuzar el trauma, un poco de contexto.

¿Pixar se aferra al cadáver de Toy Story o de verdad había algo más que contar?

Seamos honestos. Muchos jurábamos que Toy Story 3 era el cierre perfecto. Aquel plano final del cielo, idéntico al papel tapiz del cuarto de Andy de la primera película, nos enseñó de forma redonda que madurar significa dejar ir.

Por eso, cuando Hollywood decidió exprimir la franquicia con una cuarta entrega, muchos sentimos que quizá detrás había solo un interés económico. La película pasó sin pena ni gloria. Así que cuando Disney anunció Toy Story 5, el escepticismo era total.

¿La sorpresa? Contra todo pronóstico, esta quinta película es un golpe sobre la mesa.

Juguetes tradicionales vs. tecnología

La trama se desencadena con un nuevo enemigo: Lilypad, una tablet con forma de rana (con la voz en español de Belinda, cuya interpretación es icónica) que llega por correo a la casa de Bonnie.

En cuanto Bonnie enciende el dispositivo, sus ojos adquieren ese brillo hipnótico y zombi que cualquier mamá, papá o tía actual reconocerá con terror. Lilypad no es un juguete; es un agujero negro de atención que sabotea activamente los límites de tiempo en pantalla que intentan poner los papás de Bonnie.

¿De qué trata Toy Story 5?

Mientras Woody, Buzz y Jessie ven sus puestos de trabajo seriamente amenazados en el cuarto de juguetes e idean cómo deshacerse de Lilypad, cincuenta figuras conmemorativas de Buzz Lightyear atascadas en modo juguete, andan buscando el Comando Estelar y están a punto de causar más de un problema.

Aunque los avances la pintaban como la villana, el director Andrew Stanton (WALL-E, Buscando a Nemo) lo dejó claro: "Lilypad no es una villana de bigote retorcido. Es una antagonista con argumentos". Y ahí es donde la película se pone inteligente.

El peligro de sonar como un señor amargado

Era fácil caer en la trampa conservadora y reaccionaria de decir: "Las pantallas son el demonio y los niños de ahora ya no saben jugar". Hay mucha condescendencia en esa idea de que crecer con tecnología equivale a tener una "infancia de mala calidad".

Los millennials crecimos entre las figuras de plástico y el principio de los videojuegos; las nuevas generaciones crecen con Minecraft y YouTube. Y ninguna generación es mejor que la otra.

Afortunadamente, la película lo entiende y vira para dar un mensaje mucho más importante que el de medir qué infancia fue mejor o qué generación es superior.

Toy Story 5: Menos juicio, más conexión

Al final, Toy Story 5 no es un comercial de desintoxicación digital ni una queja sobre la obsolescencia programada. Es una carta de amor a la conexión humana.

La película esquiva el sermón tecnológico para concentrarse en lo que Pixar siempre ha hecho mejor: hablarnos de la importancia de los vínculos humanos, del poder de la amistad y de lo necesario que es tener a alguien al lado cuando el mundo que conocías cambia por completo.

Así que sí: prepárate para llorar. Pero esta vez vas a mirar de reojo a tu hijo (o sobrino) en la butaca de al lado, y de alguna manera, vas a entender que el juego no ha terminado; solo cambió de formato.

¿Cuándo se estrena Toy Story 5 en México?

El estreno de Toy Story 5 en cines de México será este 17 de junio de 2026.