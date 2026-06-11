De YouTube al Éxito: Cómo la Gen Z Salvó la Taquilla del Verano sin Permiso de Hollywood

Dos directores menores de 30 años, formados en internet, se convirtieron en los grandes ganadores del verano 2026 con películas que no son franquicias: Hablemos de Backrooms y Obsession.

de-you-tube-al-exito-como-la-gen-z-salvo-la-taquilla-del-verano-sin-permiso-de-hollywoodFotos: A24 / Blumhouse

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La Gen Z revoluciona el cine: dos directores de YouTube llenan salas con Backrooms y Obsession, superando a franquicias como Scream 7. ¿El futuro del cine está en internet?

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