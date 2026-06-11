De YouTube al Éxito: Cómo la Gen Z Salvó la Taquilla del Verano sin Permiso de Hollywood

El verano cinematográfico de 2026 iba a ser, como casi todos los veranos recientes, el de las secuelas.

Scream 7 llegó en marzo recaudando $63 millones de dólares en su primer fin de semana.

The Mandalorian and Grogu debutó con entre 80 y 100 millones durante el Memorial Day. El manual estaba escrito.

Entonces llegaron dos películas que nadie en los estudios hubiera financiado hace diez años, dirigidas por dos creadores a los que Hollywood no reclutó en Sundance ni en la USC, sino en YouTube y rompieron todo.

Los números que nadie vio venir

Obsession, del youtuber Curry Barker, se filmó en 20 días con un presupuesto de $750,000 dólares. Durante su segundo fin de semana en cartelera, cuando las películas de terror suelen caer más del 55%, creció un 39%. Hoy acumula $224.7 millones de dólares globales y está a punto de superar a El Proyecto de la Bruja de Blair como la adquisición de festival más taquillera de la historia del cine.

Su retorno de inversión es 112 veces la inversión inicial.

Backrooms, de Kane Parsons, llegó con un poco más de músculo: $10 millones de presupuesto y el respaldo de A24, pero el resultado fue igualmente demoledor: $118 millones en su primer fin de semana.

Superó a Scream 7. Superó a Mandalorian. Se convirtió en el mayor estreno de terror original del año y en el mejor debut de un cineasta novel en la historia reciente de Hollywood.

Juntas, estas dos películas hicieron algo que los estudios llevan años intentando con cientos de millones de dólares en marketing y merchandising: llenar salas con público joven en una de las ventanas más competitivas del calendario.

Dos caminos al número uno

Los orígenes de Parsons y Barker son distintos, pero el destino fue el mismo.

Kane Parsons, de 20 años al momento del estreno, desarrolló la mitología de Backrooms a partir de una creepypasta de 4chan que en 2019 se volvió una obsesión colectiva en foros de internet: una foto de una oficina vacía, sin ventanas, con papel tapiz amarillo y moqueta húmeda. Parsons convirtió esa imagen en una webserie de YouTube cuyo primer capítulo supera los 80 millones de reproducciones. A24 lo contrató antes de que cumpliera 20 años.

Curry Barker tomó otro camino. En 2023 filmó The Chair, un cortometraje de terror que subió a su canal that's a bad idea. Luego vino Milk & Serial, rodada con $800 dólares. Una agencia de talento lo vio, lo representó, y en 2025 Obsession se proyectó en el Festival de Toronto, donde Focus Features pagó $15 millones por los derechos de distribución. Parecía una apuesta arriesgada, pero para sorpresa de todos, resultó ser la mejor inversión en la historia de la distribuidora.

¿Qué nos dicen estos dos fenómenos? ¿Será que Hollywood ya no descubre talento en escuelas de cine ni en festivales sino donde la Gen Z pasa sus horas: en algoritmos?

Por qué el público sí vio estas películas

Los datos de audiencia son claros: el motor de ambas películas fue el boca a boca digital, especialmente entre menores de 30 años. Obsession tiene 96% en Rotten Tomatoes y 8.1 en IMDb con más de 78,000 valoraciones. Backrooms llegó con una base de fans ya formada, que conocía el lore antes de comprar su boleto.

Hay algo más estructural en juego: Backrooms es una pesadilla existencial sobre el vacío y la burocracia. Obsession es una sátira violenta de los vínculos románticos atravesados por la idealización. Ninguna de las dos explota nostalgia. Ninguna depende de que el espectador haya visto una entrega anterior. Ambas hablan de ansiedades que la Gen Z reconoce sin necesidad de un manual.

Los estudios llevan años apostando por propiedades intelectuales conocidas bajo la lógica de que la familiaridad reduce el riesgo.

Pero este verano demostró que esa lógica tiene un punto ciego: un espectador que creció consumiendo contenido nuevo cada semana en YouTube no tiene miedo de lo desconocido. Al contrario, lo busca.

El nuevo recorrido para el cine

Lo que Parsons y Barker representan no es una anomalía. Es un pipeline que ya funciona y que Hollywood todavía no terminó de institucionalizar.

El recorrido es predecible en retrospectiva: creador construye audiencia en internet, luego desarrolla lenguaje cinematográfico propio con presupuesto mínimo, un festival o sello independiente lo valida, un distribuidora adquiere, el público que ya lo seguía en YouTube compra entradas y arrastra a sus círculos.

Es el mismo modelo que funcionó con la música (Billie Eilish grabó Ocean Eyes en su cuarto), con la moda (los diseñadores de TikTok que hoy visten a celebridades) y con la comedia (los standups que primero fueron virales). El cine llegó tarde, pero llegó.

La pregunta que queda abierta no es si este modelo va a reemplazar al sistema de franquicias. La pregunta es cuántos Parsons y cuántos Barker están ahora mismo editando videos en sus cuartos, esperando que el algoritmo haga su trabajo.

Backrooms lleva $216 millones acumulados. Obsession sigue en cartelera y apunta a superar los $280 millones según las proyecciones más conservadoras.

Y los dos directores ya tienen sus próximos proyectos: Parsons con una secuela dentro del universo Backrooms, Barker vinculado formalmente a A24, está en conversaciones para dirigir una nueva versión de La masacre de Texas.

Y lo mejor de todo, Hollywood no los invitó. Ellos entraron solos.