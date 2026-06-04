Persépolis de Marjane Satrapi: La Historia de una Niña Iraní Que Terminó Conquistando al Mundo

Tras la muerte de Marjane Satrapi, recordamos cómo Persépolis, la historia de una niña iraní durante la Revolución Islámica, se convirtió en una obra universal.

persepolis-marjane-satrapi-historia-nina-irani-que-termino-conquistando-al-mundoFoto: GettyImages

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Marjane Satrapi nos dejó, pero su legado vive en Persépolis. La historia de una niña iraní que desafió la represión y conquistó al mundo sigue inspirando a generaciones. Descubre cómo esta obra cambió la percepción de Irán.

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