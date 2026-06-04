¿Quién Era el Esposo de Marjane Satrapi? La Historia de la Autora de Persépolis con Mattias Ripa

La historia de amor de Marjane Satrapi, autora de Persépolis, y Mattias Ripa, su esposo, cuya muerte la marcó profundamente antes de su fallecimiento

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Descubre la historia de amor y pérdida de Marjane Satrapi, autora de Persépolis, marcada por la muerte de su esposo Mattias Ripa. Una vida de arte y resistencia.

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