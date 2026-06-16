¿Pan de Momia? Hallan Levadura En Un Cadáver Congelado y Esto Pasó

Un grupo de investigadores sorprendió a la comunidad científica al descubrir levadura en un cadáver congelado con más de 5 mil años de antigüedad, en N+ te compartimos qué pasó.

El hallazgo ocurrió en los restos de Ötzi, conocido como el "Hombre de las nieves" y permitió desarrollar una masa madre con la que incluso se elaboró pan.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Analizan Momia del Siglo XIX con Nuevas Técnicas Científicas en Tepeji del Río, Hidalgo

El descubrimiento forma parte de una investigación publicada en la revista científica Microbiome, donde se analizó la microbiota conservada en el cuerpo congelado de este hombre de la Edad del Bronce.

¿Quién era Ötzi, la momia encontrada en los Alpes?

Ötzi fue hallado en 1991 por excursionistas en un glaciar de los Alpes, en una zona fronteriza entre Italia y Austria.

Los estudios indican que vivió hace aproximadamente 5,300 años y murió tras recibir el impacto de una flecha. Gracias a las condiciones extremas de congelación, su cuerpo se conservó de manera excepcional.

Actualmente sus restos se encuentran bajo estrictas condiciones de temperatura en un museo de la ciudad de Bolzano, en Italia.

Hallan levaduras capaces de sobrevivir al frío extremo

Durante el análisis del cuerpo, los investigadores identificaron varias especies de levaduras en los intestinos, la piel y fluidos generados durante procesos de descongelación controlada.

Según los científicos, estos microorganismos están adaptados a ambientes extremadamente fríos, similares a los que existen en regiones como la Antártida o las zonas alpinas.

Las pruebas genéticas sugieren que algunas de estas levaduras podrían haber estado presentes en el cuerpo desde poco tiempo después de la muerte de Ötzi, aunque algunos especialistas consideran que aún se requiere más evidencia para determinar su antigüedad exacta.

Tras aislar los microorganismos, el equipo logró reproducirlos en condiciones de laboratorio a bajas temperaturas.

Posteriormente iniciaron experimentos para comprobar si podían utilizarse en procesos de fermentación. Después de varios intentos y meses de trabajo, consiguieron desarrollar una masa madre funcional.

FBPT