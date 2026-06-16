¿Pan de Momia? Hallan Levadura En Un Cadáver Congelado y Esto Pasó

Científicos descubrieron la levadura de Ötzi, la momia de los Alpes; así fue el hallazgo

Hombre de hieloRestos momificados naturalmente de Ötzi. Foto: Reuters
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