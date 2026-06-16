Localizan Cuerpo de Hombre Sin Vida en Estado de Descomposición al Sur de Hermosillo

El cuerpo sin vida de un hombre, cuya identidad permanece desconocida, fue localizado a un costado de la carretera federal 15, en la salida sur de Hermosillo, a la altura del Cerro de la Virgen.



El hallazgo fue reportado el domingo pasado, dado a conocer este martes, por personas que transitaban por el tramo Hermosillo-Guaymas, quienes observaron a la víctima sobre el acotamiento y dieron aviso a las autoridades.



Al sitio acudieron elementos de corporaciones de los tres órdenes de gobierno, para asegurar el área.

El cuerpo del hombre se encontraba en estado de descomposición

De acuerdo con el reporte oficial, el hombre se encontraba en avanzado estado de descomposición, por lo que en el lugar no fue posible establecer si presentaba signos de violencia.



Personal de Servicios Periciales realizó el procesamiento de la escena y recabó los indicios correspondientes para la investigación.



Una vez concluidas las diligencias, el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense para la necropsia de ley.