Localizan Cuerpo de Hombre Sin Vida en Estado de Descomposición al Sur de Hermosillo

El cuerpo de un hombre sin vida y en avanzado estado de descomposición fue localizado a un costado de la carretera Hermosillo-Guaymas, a la altura del cerro de la Virgen.

Localizan Cuerpo de Hombre Sin Vida en Estado de Descomposición al Sur de HermosilloFoto: Archivo N+

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Descubren cuerpo en estado de descomposición en la carretera Hermosillo-Guaymas. Las autoridades trabajan para esclarecer los hechos. Infórmate sobre el caso.

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