Lluvias Mantienen en Alerta a Protección Civil y Dependencias Municipales de SLP

Ante las precipitaciones pronosticadas para los próximos días, la Dirección de Protección Civil Municipal mantiene operativos preventivos y trabajos de desazolve en distintos puntos de la ciudad para reducir riesgos de inundaciones y encharcamientos.

¿Cuáles son las zonas que requieren mayor vigilancia durante la temporada de lluvias?

El director de Protección Civil Municipal, Alejandro Polanco, informó que las acciones se realizan de manera coordinada con otras dependencias, principalmente en áreas donde históricamente se han registrado afectaciones por acumulación de agua.

El funcionario explicó que los trabajos de limpieza y desazolve han permitido disminuir los problemas de inundación en algunos sectores de la ciudad, por lo que estas labores continuarán de manera estratégica durante las próximas semanas.

Asimismo, señaló que el personal operativo cuenta con bombas, lanchas y unidades de respuesta para atender cualquier emergencia derivada de las lluvias intensas.

Entre los puntos considerados de mayor riesgo se encuentran los puentes y pasos a desnivel, así como zonas ubicadas al norte de la ciudad, entre ellas el Canalón con Coronel Romero, la colonia Progreso, El Aguaje y Aguaje 2000, donde se mantiene una vigilancia permanente.

Finalmente, Protección Civil hizo un llamado a la ciudadanía para evitar tirar basura, muebles, escombro u otros objetos en la vía pública y alcantarillas, ya que estos materiales obstruyen el flujo del agua y aumentan el riesgo de inundaciones durante la temporada de lluvias.