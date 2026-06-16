Lluvias Mantienen en Alerta a Protección Civil y Dependencias Municipales de SLP

Protección Civil de San Luis Potosí refuerza desazolves y operativos preventivos ante las lluvias pronosticadas, con vigilancia especial en zonas propensas a inundaciones.

Refuerzan Desazolves Ante Lluvias en SLPFoto: N+

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Protección Civil de SLP intensifica operativos ante lluvias. Zonas como El Aguaje y Progreso bajo vigilancia. ¡Infórmate y cuida tu entorno!

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