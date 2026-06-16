Mujer Ataca con Ácido a Pareja que Caminaba en la Alameda de Celaya en Guanajuato

Tras el ataque, una persona fue trasladada al Hospital con heridas graves. La mujer agresora logró huir y ya la busca la Policía de Celaya.

Autoridades de Celaya buscan a la agresora.Foto: N+

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Autoridades busca a la agresora, por lo que piden apoyo a la ciudadanía.

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