Mujer Ataca con Ácido a Pareja que Caminaba en la Alameda de Celaya en Guanajuato

Una pareja que aprovechaba para caminar por el jardín de la Alameda, en Celaya, fue atacada por una mujer que se paró de frente a ellos, para aventarles una botella con ácido y provocarles graves heridas.

De acuerdo al reporte de las autoridades, los hechos ocurrieron minutos después de las 5 de la tarde, cuando un hombre y una mujer, habían salido a caminar al jardín de la Alameda, uno de los lugares más visitados de Celaya.

En cierto momento, la pareja observó que una mujer venía de frente a ellos de una forma sospechosa, pero no le dieron importancia, por lo que siguieron caminando, hasta que notaron que se paró de frente .

Ahí, sin mencionar palabra, la mujer sacó de entre sus pertenencias una botella, la cual la agarró firmemente para después rociárselas en el rostro, para en ese momento aprovechar y darse a la fuga del lugar.

En ese momento, la pareja al sentir el líquido sobre el rostro y varias partes del cuerpo, se dieron cuenta de que se trataba de algún tipo de ácido, lo que provocó que de inmediato les causara lesiones de gravedad.

Trasladan a la afectada grave al hospital

Testigos de los hechos, al ver lo que había ocurrido, no dudaron en llamar a los números de emergencia, siendo los primeros en llegar, policías municipales, quienes al ver las heridas, insistieron en el arribo de los paramédicos.

A los pocos minutos, los rescatistas llegaron y de inmediato brindaron atención médica a los lesionados, siendo la mujer, la que presentaba heridas de consideración, por lo que fue estabilizada y trasladada a un hospital.

Ante ello, las autoridades realizaron un operativo en la zona con la finalidad de dar con la agresora, pero no tuvieron suerte alguna, por lo que el director de la policía ha dado a conocer que ya se encuentra en la búsqueda de la mujer con el ácido.

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