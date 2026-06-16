Mujer Detenida por Presunto Robo en Habitaciones de Hotel Ecológico en Hermosillo

Una mujer fue detenida luego de ser sorprendida presuntamente robando pertenencias de una habitación de un hotel ecológico en el ejido La Victoria de Hermosillo.

Mujer Detenida por Presunto Robo en Habitaciones de Hotel Ecológico en HermosilloFoto: Archivo N+

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Detenida en Hermosillo: Mujer de 41 años sorprendida robando en hotel ecológico. Un reloj de 20 mil pesos entre los artículos sustraídos.

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