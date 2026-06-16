Mujer Detenida por Presunto Robo en Habitaciones de Hotel Ecológico en Hermosillo

Una mujer de 41 años de edad fue detenida y puesta a disposición del Ministerio Público tras ser señalada por el presunto robo de diversos artículos en una habitación de un hotel ecológico ubicado en el ejido La Victoria, al oriente de la zona rural de Hermosillo.



De acuerdo con el reporte oficial, el hecho se registró alrededor de las 16:10 horas del lunes sobre la avenida Econatura.



El afectado, de 34 años, informó a las autoridades que al llegar al inmueble abrió la puerta y escuchó ruidos provenientes del interior. Al ingresar a una de las recámaras sorprendió a Claudia "N", quien presuntamente se encontraba sustrayendo pertenencias.

La mujer habría robado un reloj inteligente con valor aproximado de 20 mil pesos

Durante la revisión del bolso de mano de la mujer, los agentes localizaron un reloj inteligente Ultra Watch negro, con un valor aproximado de 20 mil pesos, así como su r. bespectivo cargador.



Tras el aseguramiento, Claudia "N" fue turnada ante el Ministerio Público, instancia que determinará su situación jurídica.