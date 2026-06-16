CDMX Alerta por Lluvia Fuerte Hoy: ¿A qué Hora Habrá Tormenta con Granizo?

Autoridades de la capital mexicana activan alerta amarilla por lluvias en varias alcaldías; conoce aquí detalles del pronóstico del tiempo

Lluvias en la Ciudad de México. Foto: N+Lluvias en la Ciudad de México. Foto: N+

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¡Atención CDMX! Hoy se esperan lluvias fuertes con granizo y vientos. La SGIRPC activó alerta amarilla en varias alcaldías. Infórmate y toma precauciones para evitar daños.

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