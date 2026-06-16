CDMX Alerta por Lluvia Fuerte Hoy: ¿A qué Hora Habrá Tormenta con Granizo?

La Ciudad de México (CDMX) tendrá una nueva jornada de lluvias, granizo, actividad eléctrica y vientos fuertes hoy, 16 de junio de 2026, por lo cual la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) capitalina activó alerta amarilla en varias alcaldías.

Ante el pronóstico de este martes, aquí en N+ te informamos a qué hora se esperan las lluvias fuertes, para que tomes previsiones y evites daños por posibles encharcamientos, inundaciones o caída de árboles.

Y es que de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), varios fenómenos meteorológicos afectan actualmente el centro del país, incluido el Valle de México.

Llueve en la Ciudad de México hoy

Alrededor de las 12:00 horas, la Secretaría de Gestión Integral del Agua informó que ya se registraban lluvias en varias alcaldías:

Tlalpan.

Tláhuac.

Xochimilco.

Milpa Alta.

La dependencia compartió imágenes del radar de lluvias y pidió a la población tomar precauciones.

Activan alerta amarilla

Mientras que la SGIRPC activó alerta amarilla por la previsión de las lluvias de intensidad fuerte esta tarde y noche:

Álvaro Obregón, Coyoacán, Cuajimalpa, Gustavo A. Madero, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan y Xochimilco.

Lo anterior por el pronóstico de lluvias entre 15 y 29 mm y caída de granizo. La alerta comprende un periodo de las 12:20 a las 22:00 horas.

¿A qué hora habrá lluvias fuertes?

Según el pronóstico de dicha dependencia de la CDMX, la tarde de este martes se espera incremento de nublados, intervalos de chubascos y algunas lluvias fuertes puntuales con actividad eléctrica y posible caída de granizo; además de rachas cercanas a 50 km/h.

Lluvias fuertes y granizo: De las 14:00 a las 19:00 horas, en la mayor parte de la capital.

Vientos con rachas fuertes: De las 13:00 a las 19:00 horas, en poniente, sur y oriente.

Recomendaciones ante lluvias en México

Ante las lluvias en el país, la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) llamó a la ciudadanía a reforzar las medidas de prevención y emitió estas recomendaciones:

No cruzar ríos, arroyos o calles con corrientes de agua, ya que el nivel puede subir rápidamente y arrastrar vehículos o personas.

Conducir con extrema precaución, encender las luces del vehículo, aumentar la distancia entre automóviles y reducir la velocidad ante la presencia de niebla o pavimento mojado.

Asegurar objetos en exteriores que puedan ser proyectados por el viento y limpiar desagües, coladeras y alcantarillas para prevenir acumulaciones de agua al interior de los hogares.

Mantenerse informado a través de los canales de comunicación oficiales de Protección Civil y seguir las instrucciones de las autoridades locales.

SPB