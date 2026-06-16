Efraín Juárez Ya Tiene Equipo: ¿Qué Conjunto Dirigirá el Exdirector Técnico de Pumas?

Efraín Juárez, exdirector técnico del Club Universidad Nacional, ya tiene equipo y se trata de un campeón vigente de la primera división de Hungría, de acuerdo con información del periodista deportivo David Faitelson dada a conocer hoy, 16 de junio de 2026.

Apenas el pasado 8 de junio, Pumas de la UNAM hizo oficial la salida de Juarez, luego de la derrota del equipo ante Cruz Azul en la Final del Clausura 2026.

En dicho torneo, el exfutbolista mexicano llevó a la escuadra hasta la final, que disputó el 24 de mayo en el Estadio Olímpico Universitario, donde la Máquina se impuso con un marcador global 2-1.

¿Qué equipo dirigirá Efraín Juarez?

De acuerdo con David Faitelson, Efraín Juárez dirigirá al conjunto del Győri ETO FC, campeón vigente de la primera división de Hungría.

Al dar a conocer el informe exclusivo, el periodista deportivo reveló que el mexicano firmó un contrato con dicha escuadra, luego de haber estado cerca de otros equipos como Maccabi Tel Aviv de la liga de Israel.

¿Quién es Efraín Juárez?

El exfutbolista mexicano y director técnico Efraín Juárez es reconocido por haber sido campeón mundial Sub-17 en 2005 y por su reciente etapa como entrenador de los Pumas de la UNAM.

Surgido de la cantera de los Pumas, Juárez fue pieza clave de la Selección Mexicana que ganó el histórico Mundial Sub-17 en Perú.

Jugó como lateral derecho en equipos internacionales como el Celtic de Escocia (donde fue campeón), el Real Zaragoza de España y el Vancouver Whitecaps de la MLS, además de militar en clubes mexicanos como América y Monterrey.

Comenzó su carrera en los banquillos como auxiliar y luego como estratega principal en el Atlético Nacional colombiano, donde logró coronarse campeón de Liga y Copa.