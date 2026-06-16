Efraín Juárez Ya Tiene Equipo: ¿Qué Conjunto Dirigirá el Exdirector Técnico de Pumas?

David Faitelson revela que Efraín Juárez ya firmó contrato para dirigir una nueva escuadra; aquí te contamos los detalles

Efraín Juárez durante la Clausura 2026 en el Estadio Olímpico Universitario, en mayo 2026. Foto: Cuartoscuro | ArchivoEfraín Juárez durante la Clausura 2026 en el Estadio Olímpico Universitario, en mayo 2026. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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¡Sorpresa en el futbol! Efraín Juárez, tras llevar a Pumas a la final, firma con nueva escuadra. Conoce los detalles.

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