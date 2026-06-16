¿Cómo Estará el Clima en Nuevo León Hoy 16 de Junio 2026? Estas son las Temperaturas

El día de ayer se presentaron lluvias de gran intensidad en toda la región, dejando acumulados históricos en diversos puntos de Nuevo León. Algunos de los registros obtenidos durante la tarde del lunes fueron superiores a la cantidad de lluvia que normalmente se acumula durante todo el mes de junio.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Clima en Nuevo León: Pronóstico Matutino del Martes 16 de Junio de 2026

De acuerdo con los registros habituales, durante junio se presentan acumulados de entre 50 y 60 milímetros de lluvia; sin embargo, en tan solo unas cuantas horas se superaron estas cifras en distintos municipios y zonas del área metropolitana.

En China, NL se registraron 102 milímetros de precipitación, mientras que en Allende, NL se reportaron 81 milímetros. En la zona de Cumbres se alcanzaron 69.6 milímetros y en la avenida Monte Everest se contabilizaron 56.6 milímetros de lluvia.

Estas intensas precipitaciones ocasionaron inundaciones, encharcamientos y diversas situaciones de riesgo para la población, debido a que en pocas horas cayó una cantidad de agua equivalente a la esperada durante todo el mes.

Para la mañana de este martes continúa el cielo mayormente nublado, con temperaturas que oscilan entre los 24 y 25 grados centígrados. La calidad del aire se reporta como buena en las 15 estaciones del Sistema Integral de Monitoreo Ambiental.

A pesar de que las lluvias más importantes se han alejado, todavía existe un 25 por ciento de probabilidad de que se presenten algunas precipitaciones aisladas durante la tarde. Las temperaturas máximas podrían alcanzar los 32 grados centígrados, y posteriormente las lluvias disminuirán por un par de días.

Incrementará el calor y regresarán las lluvias el fin de semana

El cambio en la circulación del aire permitirá que las precipitaciones se alejen temporalmente y dará paso a un incremento considerable en las temperaturas. Para el miércoles se pronostican valores de entre 36 y 37 grados centígrados, mientras que el jueves el termómetro podría alcanzar entre 39 y 40 grados, con una sensación térmica de hasta 41 y 42 grados, por lo que se esperan jornadas con un ambiente extremadamente caluroso, bochornoso e incómodo para la población.

Las condiciones de lluvia podrían regresar a partir del viernes y mantenerse durante el fin de semana, con temperaturas cercanas a los 30 grados centígrados nuevamente. La zona de inestabilidad se encuentra actualmente al sur de Texas y se dirige nuevamente hacia el Golfo de México. Este sistema cruzó anteriormente la península de Yucatán y entró al Golfo por la bahía de Campeche.

Actualmente mantiene hasta un 60 por ciento de potencial para desarrollo ciclónico antes de llegar a la costa de Texas, donde encontrará condiciones favorables para fortalecerse.

Con información con Mauro Morales | N+

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