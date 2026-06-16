¿Cómo Estará el Clima en Nuevo León Hoy 16 de Junio 2026? Estas son las Temperaturas

Entérate del pronóstico del clima para en el Área Metropolitana de Monterrey y Nuevo León para este martes

Amanecer en Monterrey, Nuevo LeónFoto: Fabián Gónzalez

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Después de lluvias intensas, Monterrey amanece nublado con 25°C. Prepárate para un calor extremo de hasta 40°C el jueves. ¿Volverán las lluvias el fin de semana? Entérate más.

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