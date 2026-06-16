Afectaciones en CDMX Hoy por Fans de Colombia: ‘Banderazo’ por Partido vs Uzbekistán en Mundial

Aficionados, simpatizantes y miembros de la comunidad colombiana saldrán a las calles de la Ciudad de México (CDMX) hoy, 16 de junio de 2026, para realizar una actividad en apoyo a la Selección de Colombia, que mañana se enfrenta a Uzbekistán en el marco del Mundial 2026.

Por esta razón se prevén afectaciones en diversos puntos de la capital mexicana, de acuerdo con la agenda de movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) capitalina.

Aquí en N+ te informamos cuáles serán las zonas con afectaciones y a qué hora iniciará la actividad, para que tomes previsiones, consideres rutas alternas y evites cualquier complicación en tu traslado por la CDMX.

Puntos con afectaciones en CDMX

Según información de la SSC, el grupo de animación “La fiebre amarilla” realizará el denominado “Banderazo de Colombia” en cuatro distintos puntos de las alcaldías Cuajimalpa, Cuauhtémoc y Álvaro Obregón:

Sitio 1: Avenida Monte de las Cruces número 273, colonia Tianguillo, Cuajimalpa, a las 12:00 horas.

Sitio 2: Ángel de la Independencia, en Paseo de la Reforma al cruce con Florencia, colonia Juárez, Cuauhtémoc, a las 18:00 horas.

Sitio 3: Hotel “Westin” Santa Fe, en avenida Javier Barros Sierra número 540, colonia Lomas de Santa Fe, Álvaro Obregón, a las 18:00 horas.

Sitio 4: Roof Mercado Roma, en Querétaro número 225, colonia Roma Norte, Cuauhtémoc, a las 18:30 horas.

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“Banderazo de Colombia”

La actividad será realizada por aficionados, simpatizantes y miembros de la comunidad colombiana, quienes manifestarán su respaldo al representativo nacional previo a su juego con Uzbekistán.

A esta acción en apoyo a la Selección de Colombia se sumará la organización Los Berrac@s A.C.

De acuerdo con la SSC, se prevé que los aficionados acompañen a los integrantes de la Selección de Colombia en su trayecto hacia el estadio sede en Ciudad de México.

SPB