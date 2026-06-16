Afectaciones en CDMX Hoy por Fans de Colombia: ‘Banderazo’ por Partido vs Uzbekistán en Mundial

Miembros de la comunidad colombiana y aficionados realizarán una actividad en varios puntos de la CDMX en apoyo a la Selección de Colombia previo a su partido vs Uzbekistán

Aficionados de la Selección de Colombia a las afueras del hotel The Westin Santa Fe, donde recibieron al equipo el 15 de junio. Foto: CuartoscuroAficionados de la Selección de Colombia a las afueras del hotel The Westin Santa Fe, donde recibieron al equipo el 15 de junio. Foto: Cuartoscuro

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Hoy, la CDMX se llena de pasión colombiana con el 'Banderazo' en apoyo a su selección antes del partido vs Uzbekistán. Conoce los puntos afectados y planea tu ruta.

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