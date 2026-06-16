¿Qué Pasa con Restos de Oliver Tree? Identidades de Gaspi y Lucas Vignale Ya Fueron Confirmadas

El Instituto de Medicina Forense (IML) de Brasil confirmó la identidad del youtuber argentino Gaspar "Gaspi" Prim Díaz y del director audiovisual Lucas Vignale, ambos víctimas del choque de dos helicópteros ocurrido el domingo en Río de Janeiro.

La confirmación llegó a través de un análisis de huellas dactilares, pese al severo estado de los cuerpos tras el incendio desatado por el impacto.

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Sin embargo, la identificación de Oliver Tree, el cantante estadounidense que viajaba en la misma aeronave, sigue sin resolverse, lo que abre interrogantes sobre los próximos pasos para repatriar su cuerpo.

Cómo lograron identificar a Gaspi y Lucas Vignale

Según informó la Policía Civil de Río de Janeiro, los peritos forenses recurrieron al cotejo de huellas dactilares para confirmar las identidades de Prim Díaz, de 23 años, y Vignale, reconocido por su trabajo audiovisual junto a artistas como Bizarrap, Trueno, Nicki Nicole y J Balvin.

El método resultó efectivo a pesar de que ambos cuerpos presentaban quemaduras de consideración, producto del fuego que consumió uno de los helicópteros tras desplomarse sobre el estacionamiento de una agencia de autos eléctricos.

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Por qué los restos de Oliver Tree siguen sin confirmarse

A diferencia de sus compañeros de vuelo, el cuerpo de Oliver Tree, de 32 años, quedó completamente carbonizado, lo que impidió aplicar el mismo procedimiento.

Los especialistas del IML ahora trabajan con el cotejo de registros odontológicos y no descartan recurrir a una prueba de ADN para cerrar la identificación de manera definitiva. Hasta el momento, el cantante de "Life Goes On" y "Alien Boy" es la única víctima del siniestro que continúa sin un reconocimiento oficial.

Qué pasó el día del accidente

El choque ocurrió la mañana del domingo 14 de junio en el barrio de Recreio dos Bandeirantes, al oeste de Río de Janeiro, cuando dos helicópteros colisionaron en pleno vuelo sobre la avenida das Américas. Una de las aeronaves, con matrícula PP-MAC, cayó sobre el estacionamiento de una concesionaria y provocó un incendio que destruyó alrededor de 20 vehículos eléctricos; la segunda se precipitó unos 100 metros más lejos.

En total murieron seis personas: además de Gaspi, Vignale y Oliver Tree, perdieron la vida el productor musical brasileño Lucas Brito Chaves (conocido como Lucas Frota) y los pilotos Alexandre Souza y Charles Marsillac.

Qué pasará con el cuerpo de Oliver Tree

Una vez que se confirme oficialmente la identidad del cantante, su repatriación a Estados Unidos deberá seguir un protocolo similar al que ya se activó para las familias de Gaspi y Vignale.

La Policía de Río de Janeiro tiene un plazo aproximado de una semana para liberar los restos una vez cerrada la investigación. A partir de ahí, el trámite queda en manos de la familia: hay que tramitar el certificado de defunción, completar la documentación judicial correspondiente y obtener los certificados sanitarios necesarios para el traslado internacional.

También es obligatorio que el féretro cumpla con las normas de transporte aéreo de restos humanos. Una empresa funeraria privada es la encargada de coordinar el envío con la aerolínea, ya que ni el Estado brasileño ni los consulados intervienen directamente en el proceso. Según estimaciones citadas por la prensa argentina, todo el procedimiento puede costar entre 5 mil y 10 mil dólares, un gasto que corre por cuenta de cada familia.

La investigación continúa

En paralelo, las autoridades brasileñas investigan si hubo irregularidades en el plan de vuelo de los helicópteros. Trascendió que la aeronave PP-MAC, propiedad de Oswaldo de Luca Filho, ya había sido sancionada por la Agencia Nacional de Aviación Civil (ANAC) por inconsistencias administrativas.

La Fuerza Aérea Brasileña, a través de su Centro de Investigación y Prevención de Accidentes Aeronáuticos (Cenipa), continúa con las pericias técnicas para determinar las causas exactas del choque.