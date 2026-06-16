¿Qué Pasa con Restos de Oliver Tree? Identidades de Gaspi y Lucas Vignale Ya Fueron Confirmadas

El IML de Brasil confirmó la identidad de Gaspi y Lucas Vignale mediante huellas dactilares. Esto es lo que se sabe sobre el cuerpo de Oliver Tree.

identifican-restos-gaspi-lucas-vignale-cuerpo-oliver-treeFotos: Instagram Gaspi / GettyImages

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Gaspi y Vignale identificados por huellas tras accidente en Brasil. Oliver Tree, aún sin reconocimiento. Descubre más sobre el proceso.

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