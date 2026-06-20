Balacera en Iztapalapa Hoy: Riña en Vivienda Deja Un Muerto en CDMX

Una balacera cerca del Metro Tepalcates provocó la tarde de este viernes 19 de junio una intensa movilización de servicios de emergencia en la alcaldía Iztapalapa, CDMX; hay un muerto.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron esta tarde al interior de una vivienda, cuando varias detonaciones de arma de fuego alertaron a las autoridades.

Por está razón, las unidades de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), llegaron hasta el sitio ubicado en la parte trasera del CETRAM Tepalcates.

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¿Cómo ocurrió la balacera cera de Tepalcates en Iztapalapa?

Una vez que ingresaron a la vivienda cerca del Metro Tepalcates, los oficiales se percataron de que en el lugar había dos personas lesionadas por impacto de arma de fuego, así que pidieron ayuda médica de inmediato.

Al sitio llegaron paramédicos de Protección Civil, quienes valoraron de inmediato a las personas lesionadas y determinaron que una de ellas ya no contaba con signos vitales, mientras que la otra requería atención especializada debido a la gravedad de sus heridas.

Según testigos, los hechos ocurrieron cuando se registró una riña al interior de la vivienda, sin embargo, el pleito escaló y terminó en la balacera de Iztapalapa.

La zona permanece acordonada en espera de los servicios forenses de la Fiscalía de CDMX, quienes realizaran el levantamiento del cuerpo, así como la toma de indicios para el esclarecimiento del caso.

EPP