Balacera en Iztapalapa Hoy: Riña en Vivienda Deja Un Muerto en CDMX

La balacera en Iztapalapa hoy ocurrió al interior de una vivienda ubicada en la parte trasera del Metro Tepalcates; así ocurrió

La balacera ocurrió al interior de una vivienda en IztapalapaFoto: N+
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