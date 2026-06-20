Falla en Red Eléctrica Afecta a Más de 200 Mil Usuarios tras Lluvias y Vientos en Nuevo León

Las intensas lluvias y los fuertes vientos registrados en el Área Metropolitana de Monterrey, afectaron el servicio de la red eléctrica en diversos municipios

Cortes de luz en Nuevo LeónFoto: CFE

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Más de 200 mil usuarios sin luz en Nuevo León tras lluvias y vientos. La CFE trabaja sin parar para restablecer el servicio. ¿Aún sin luz? Reporta al 071.

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