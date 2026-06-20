Falla en Red Eléctrica Afecta a Más de 200 Mil Usuarios tras Lluvias y Vientos en Nuevo León

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) informó que, tras las fuertes lluvias registradas la tarde de este 19 de junio, se presentaron diversas fallas en el servicio de luz en distintos puntos del Área Metropolitana de Monterrey y otras zonas de Nuevo León.

El problema comenzó alrededor de las 3:30 de la tarde, cuando la lluvia, el viento y las descargas eléctricas empezaron a afectar la red eléctrica. Esto provocó cortes de luz en varias colonias, dejando sin servicio a miles de personas en el estado de Nuevo León. En el reporte más reciente, se indicó que 284 mil 514 usuarios resultaron afectados por estas interrupciones.

Para atender la situación, la CFE desplegó a 202 trabajadores electricistas, además de 42 grúas y 59 vehículos, quienes están revisando las líneas dañadas y trabajando para reconectar la luz lo más rápido posible. Las labores se han mantenido de forma continua desde que comenzaron las fallas.

Continúan fallas en red eléctrica en Nuevo León

La CFE señaló que el personal seguirá trabajando sin parar hasta recuperar el servicio en su totalidad. También pidió a las personas que aún no tienen luz que lo reporten al 071, para poder ubicar los casos pendientes y darles seguimiento.

Este problema en el servicio de la red eléctrica se ha presentado desde hace un par de días. En los casos anteriores, esta falla se había presentado por el sobre calentamiento tras registrarse altas temperaturas en la entidad, alcanzando hasta los 40 grados. Se espera que sean en las próximas horas cuando los ciudadanos tengan este servicio de vuelta en sus hogares.