Rapiñan Pollos tras Volcadura de Tráiler en Carretera Nacional en Montemorelos, Nuevo León

Se registraron actos de rapiña por la volcadura de un tráiler cargado con varias toneladas de pollo en la Carretera Nacional, en el municipio de Montemorelos, Nuevo León. Los hechos ocurrieron durante la mañana de este viernes 19 de junio.

La volcadura de la unidad de carga pesada se presentó en el kilómetro 186 de la Carretera Nacional donde, a causa del impacto, la parte superior de la caja refrigerada se abrió y los contenedores plásticos con el pollo quedaron regados. Ante esta situación, los conductores que pasaban por la zona de detuvieron para robar la mercancía.

Elementos de Fuerza Civil y Guardia Nacional se movilizaron hasta el punto para atender la situación; sin embargo, a pesar de su presencia, la rapiña de pollos siguió durante varios minutos hasta que las autoridades lograron controlar a los involucrados en este robo.

Trailer Volcado Bloquea Vialidad en Carretera Nacional en Montemorelos

El tráiler que volcó en el kilómetro 186 de la Carretera Nacional, en el municipio de Montemorelos, salió de Chiapas con la carga de pollo y se trasladaba a la ciudad de Monterrey. Al registrarse el accidente, la unidad quedó bloqueando las circulación en dirección de sur a norte.

A pesar de lo aparatoso del siniestro, no se reportaron personas heridas de gravedad. El conductor del tráiler fue atendido en el sitio por paramédicos y cuerpos de emergencia, quienes lo valoraron e informaron que no requería ser trasladado a un hospital para su atención médica.

Con información de Raymundo Elizalde | N+

SHH