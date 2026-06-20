Rapiñan Pollos tras Volcadura de Tráiler en Carretera Nacional en Montemorelos, Nuevo León

Automovilistas rapiñaron los pollos que llevaba como cargamento un tráiler que volcó en el kilómetro 186 de la Carretera Nacional

Trailer vuelca y tira cargamento de pollos en MontemorelosFoto: Fiscalía de Nuevo León

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Tráiler cargado de pollo vuelca en Montemorelos y provoca rapiña masiva. A pesar de la presencia policial, los automovilistas no se detienen. Descubre cómo terminó este incidente.

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