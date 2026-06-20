Motociclista Terminó Lesionado tras Ser Arrollado por Tráiler en la Ciudad de Puebla

El conductor tuvo que ser atendido por paramédicos tras quedar tendido sobre la Diagonal Defensores de la República en la colonia Rementería.

Accidente Motociclista Lesionado Arrollado Tráiler Diagonal Defensores de la República PueblaFoto: Protección Civil

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Tráiler arrolla a motociclista en Puebla, dejando al conductor herido en la Diagonal Defensores de la República. Protección Civil y SSC en el lugar. Infórmate aquí.

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