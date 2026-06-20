Motociclista Terminó Lesionado tras Ser Arrollado por Tráiler en la Ciudad de Puebla

La tarde de este viernes 19 de junio de 2026 se registró un fuerte accidente vial sobre la Diagonal Defensores de la República en la colonia Rementería de la ciudad de Puebla.

El conductor de un tráiler arrolló a un motociclista dejándolo tirado sobre la carpeta asfáltica, por lo que tuvo que recibir atención médica, mientras que la motocicleta terminó bajo las llantas de la unidad pesada.

Tráiler arrolla a motociclista en la Diagonal Defensores de la República en Puebla

Fue aproximadamente a las 17:00 horas de este miércoles que el conductor de un tráiler arrolló a un motociclista sobre la Diagonal Defensores de la República en la ciudad de Puebla.

El hombre quedó lesionado sobre la carpeta asfáltica, por lo que cuerpos de emergencia se movilizaron hasta el lugar de los hechos, en la colonia Rementería, para brindarle atención médica.

Por último, los elementos de Protección Civil municipal realizaron labores de mitigación de riesgos, mientras que personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) reabrieron la circulación vehicular.

🚨 #EmergenciaAtendida 🚨



Personal de #ProtecciónCivilMunicipal atendió un hecho de tránsito entre un tráiler y una motocicleta en la colonia Rementería. pic.twitter.com/IRaFYHtv0F — SSC Puebla (@SSC_Pue) June 19, 2026

Autobús de personal choca contra poste en la carretera Puebla-Tehuacán

Esta misma tarde se registró un fuerte accidente vial sobre la carretera Puebla-Tehuacán, a la altura del municipio poblano de Tepeaca. Un autobús de personal chocó contra un poste afectando la circulación.

Al lugar del siniestro acudieron cuerpos de emergencia para brindar atención médica al conductor de la unidad, además de atender un derrame de líquidos emanados del vehículo pesado.

Con información de N+

GMAZ