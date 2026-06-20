Daños por Lluvias y Vientos Fuertes en Nuevo León: 17 Autos Varados, Un Muerto y Un Rescate

Las intensas lluvias acompañadas de granizo y los fuertes vientos registrados durante la tarde del viernes 19 de junio en el Área Metropolitana de Monterrey dejaron diversos daños y afectaciones, entre ellos, la muerte de una mujer. Este es el registro que se tienen hasta el momento.

De acuerdo con lo informado por Protección Civil de Nuevo León, al corte de las 20:00 horas se tuvo el siguiente reporte tras las lluvias:

17 vehículos varados

103 postes caídos o por caer

115 árboles caídos o por caer

64 cables colgando

93 corto circuito

Aunado a estos reportes, también se registró la caída del techo de una tienda de conveniencia ubicada en la colonia Del Norte, en el municipio de Monterrey, donde no se reportaron personas lesionadas. Así como un vehículo varado con el agua hasta las ventanas en la avenida Raúl Salinas, en el municipio de Escobedo, Nuevo León.

Lluvias dejan un muerto y un rescate en Nuevo León

Otros dos reportes que se tienen como parte de las afectaciones ocasionadas por las intensas lluvias y los fuertes vientos de este viernes son la muerte de una mujer en el municipio de San Nicolás de los Garza, donde se registraron las primeras precipitaciones acompañadas de granizo, y el rescate de un hombre en el río La Silla.

La mujer de aproximadamente 54 años de edad, perdió la vida luego de que le cayera encima un anuncio de gran tamaño, que estaba colocado en una farmacia sobre la avenida Universidad, en la colonia Anáhuac, cerca de la estación del metro que lleva el mismo nombre.

Minutos más tarde, un reporte movilizó a los elementos de Protección Civil de Guadalupe, quienes con ayuda de un arnés de seguridad rescataron a un hombre que se encontraba atrapado en la corriente del agua del río La Silla, que estaba incrementando su nivel por las lluvias, a la altura del puente Lázaro Cárdenas.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Rescatan a Hombre Atrapado en Corriente de Agua en Río la Silla en Guadalupe, NL

Ejército Mexicano y Guardia Nacional supervisan zonas de riesgo

Luego de los daños que ocasionaron las fuertes lluvias, elementos del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional llevaron a cabo un operativo para supervisar y verificar las zonas de riesgo en temporada de lluvias en el Área Metropolitana de Monterrey.

Las autoridades federales se mantuvieron revisando el diversos puntos afectados para contemplar, en caso de ser necesario, aplicar el Plan DN-III-E. Durante este recorrido, destacaron las instalaciones de la Estación de Talleres del metro en Monterrey el municipio de Escobedo, donde no reportaron novedades.

SHH