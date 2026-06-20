Daños por Lluvias y Vientos Fuertes en Nuevo León: 17 Autos Varados, Un Muerto y Un Rescate

Autoridades informaron sobre el primer reporte de daños ocasionados por las intensas lluvias y los fuertes vientos que dejaron una mujer sin vida en el Área Metropolitana de Monterrey

Ejército Mexicano inspecciona zonas de riesgo en Nuevo LeónFoto: Ejército Mexicano

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Impactantes lluvias y vientos en Monterrey dejan 10 autos varados y una mujer fallecida. Protección Civil y fuerzas federales supervisan zonas de riesgo. Conoce más sobre los daños y rescates.

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