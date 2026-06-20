Congresista Colombiana Verónica Estrada Denuncia Ataque a Tiros en Plena Jornada Electoral

Esto ocurre dos días antes de la segunda vuelta de comicios presidenciales colombianos, en donde se enfrentan el ultraderechista Abelardo de la Espriella y el aspirante de izquierda Iván Cepeda

Sufre Atentado Congresista Electa en Colombia, Verónica Estrada, su Vehículo Fue BaleadoLa congresista electa colombiana, Verónica Estrada. Foto: Facebook Veronica Estrada Holguin

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La dirigente, que asumirá su escaño el próximo 20 de julio con la instalación del nuevo Congreso, aseguró que ni ella ni las personas que la acompañaban resultaron heridas

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