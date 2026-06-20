¿EUA Campeón del Mundo 2026? Zlatan Ibrahimović, Leyenda del Futbol, Cree que Es Posible

El exfutbolista sueco, y leyenda del balompié mundial, Zlatan Ibrahimović, considera que la selección estadounidense puede ser campeona del Mundial 2026.

Al ser cuestionado sobre si la selección estadounidense podría ganar el Mundial de 2026, el sueco respondió que sí.

"Sí", aseguró este viernes 19 de junio de 2026 en un programa deportivo transmitido en Estados Unidos luego del juego del conjunto de las Barras y las Estrellas en que derrotó a Australia 2-0 y clasificó como primer lugar del grupo D.

Apoyo de selección estadounidense en su país impulsa a equipo

Ibrahimović, que jugó profesionalmente en Europa durante más de dos décadas, añadió que cree que el amplio apoyo que recibe la selección estadounidense en todo Estados Unidos podría impulsarla hacia el campeonato.

"Cuando tienes este apoyo, es difícil vencerte", dijo Ibrahimović. "Eso es lo que necesitan, y solo tienen que seguir demostrando confianza partido tras partido".

"Lo que pasó antes del Mundial no es tan importante como lo que pasa ahora. Ahora tienen el impulso a su favor. Si antes no creían, lo repito: Empiecen a creer. Que todo el país los apoye”.

EUA sorprende con dos contundentes victorias

A pesar de ser considerados un equipo con pocas probabilidades de ganar el Mundial de este año, la selección estadounidense ha sorprendido con dos contundentes victorias en la fase de grupos contra Paraguay y Australia.

Segunda victoria de EUA por fin emociona a afición

La segunda victoria de Estados Unidos en el Mundial 2026 abarrotó este viernes Washington, donde el futbol logró, esta vez sí, ser la estrella de la jornada tras un debut que había quedado eclipsado por el evento de artes marciales mixtas (MMA) de la UFC impulsado por el presidente estadounidense, Donald Trump, la semana pasada.

El partido de Estados Unidos contra Australia convirtió, en esta ocasión, un pequeño bar del barrio de Shaw en el centro de la capital estadounidense en una grada improvisada, donde se celebró no solo el triunfo de la selección patria, sino también una recompensa igual de gratificante: la posibilidad de irte del local sin tener que pagar la cuenta.

Antes de que comenzara el encuentro, el aficionado local Michael Hendrick era de los pocos que no se mostraban excesivamente optimistas.

"Vamos a empatar 1-1, pero no importa, porque hemos pedido la cerveza más barata" dijo mientras rellenaba otro vaso.

Pero no habían pasado ni 10 minutos cuando cambió el ánimo gracias al primer gol de los estadounidenses, y, convencidos de que saldrían del bar sin pagar un dólar, Michael y sus amigos siguieron pidiendo jarras de cerveza una tras otra.

El propietario del local, Peter Bayne, había repetido la fórmula que ya aplicó en el debut frente a Paraguay: descuentos ligados al margen de victoria del equipo.

Si Estados Unidos ganaba por un gol, la cuenta se reducía 25%; si lo hacía por dos, el descuento alcanzaba el 50%. Una victoria por tres o más tantos significaba que el establecimiento asumiría el coste íntegro del consumo de sus clientes.

Pero esta fórmula no es tan arriesgada como parece. Según explicó una de las trabajadoras del local, Lea Londol, para compensar el riesgo, el dueño se cubría con apuestas previas en plataformas de predicción online sobre posibles resultados, de modo que podía equilibrar las pérdidas.

El efecto fue inmediato y el local se llenó hasta los topes, en una ciudad donde el futbol, esta vez sí, marcó la agenda.

La semana pasada, sin embargo, el estreno de Estados Unidos en el Mundial quedó parcialmente eclipsado por la previa del combate de la UFC celebrado en la Casa Blanca con motivo del 80 cumpleaños del presidente, que concentró gran parte de la atención mediática de la jornada.

HVI