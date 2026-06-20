¿EUA Campeón del Mundo 2026? Zlatan Ibrahimović, Leyenda del Futbol, Cree que Es Posible

La selección estadounidense ha sorprendido con dos contundentes victorias contra Paraguay y Australia

Zlatan Ibrahimovic, Leyenda del Futbol, Cree que EUA Puede Ganar Mundial 2026El exfutbolista Zlatan Ibrahimovic. Foto: Reuters

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El exfutbolista sueco, Zlatan Ibrahimovic, aseguró en un programa deportivo que el conjunto de las Barras y las Estrellas que clasificó como primer lugar del grupo D podría coronarse

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