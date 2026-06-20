¿Qué Pasó con Fernando Gago, Ex DT de Chivas y Cuál es su Estado de Salud?

¿Fernando Gago fue hospitalizado? Esto es lo que sabemos del estado de salud del ex DT de Chivas y Necaxa.

En las últimas horas, los rumores sobre el estado de salud del actual director técnico del Club Universidad de Chile aumentaron, principalmente en redes sociales, donde aficionados de los diversos equipos que ha liderado mostraron su preocupación.

Por esta razón, el equipo de “La U” dio a conocer los detalles de la salud de Gago, de 40 años de edad, con la finalidad de dar certeza de lo que ocurre con él.

¿Qué le pasó a Fernando Gago?

De acuerdo con el Club Universidad de Chile, su director técnico, Fernando Gago, no estuvo al mando de los entrenamientos de este viernes 19 de junio, lo anterior, porque tuvo que acudir al hospital.

“Informamos que nuestro director técnico, Fernando Gago, se está sometiendo a una serie de exámenes cardiovasculares y no estará al mando de los entrenamientos hoy”, indicó en un comunicado.

Asimismo, aseguró que Gago está en buenas condiciones y es acompañado por el personal médico del equipo.

“Fernando Gago se encuentra en buenas condiciones y está acompañado por nuestro cuerpo médico”, explicó.

Sin embargo, no dio a conocer más detalles sobre los motivos por los que tuvo que realizarse análisis cardiovasculares y si volverá pronto a los entrenamientos.

¿Quién es Fernando Gago?

La trayectoria de Fernando Rubén Gago en el futbol es muy amplia, debido a que es un exjugador de clase mundial y actualmente se desempeña como director técnico.

Como jugador, brilló como mediocampista defensivo en equipos como el Boca Juniors y Real Madrid, además de ser parte fundamental de la Selección Argentina.

Pero todos sus conocimientos también los ha trasladado al banquillo, desde donde ha dirigido equipos de gran importancia para Sudamérica como:

C. A. Aldosivi (2021)

Racing Club (2021–2023)

Chivas de Guadalajara (2024)

C. A. Boca Juniors (2024–2025)

Club Necaxa (2025)

Universidad de Chile (2026–)

EPP