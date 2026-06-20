¿Qué Pasó con Fernando Gago, Ex DT de Chivas y Cuál es su Estado de Salud?

Fernando Gago, ex DT de Chivas y Necaxa, tuvo que recibir atención médica en Chile; esto fue lo que le pasó

Fernando Gago, ex DT de Chivas y Nexaca de la Liga MXFoto: Cuartoscuro
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