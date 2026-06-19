Achraf Hakimi Será Juzgado Por Violación en Francia; Esto Respondió el Jugador de Marruecos

El jugador de Marruecos nacido en España, Achraf Hakimi, será juzgado por violación en Francia; el defensa del Paris Saint-Germain se pronunció sobre el próximo juicio

Hakimi durante el Mundial 2026Hakimi será juzgado por violación en Francia. Foto: Reuters

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Achraf Hakimi, estrella del PSG, enfrentará juicio por violación en Francia. El jugador marroquí, que niega las acusaciones, dice que por fin podrá hablar. ¿Qué pasará en el tribunal?

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