Achraf Hakimi Será Juzgado Por Violación en Francia; Esto Respondió el Jugador de Marruecos

Achraf Hakimi, capitán de la selección de Marruecos, será juzgado por violación en Francia. Un tribunal de apelación de Versalles confirmó que "existen cargos suficientes" contra la estrella marroquí, por lo que el defensa del París Saint-Germain irá a juicio.

Anteriormente, el jugador había calificado como falsa la denuncia hecha en su contra en 2023.

El defensa nacido en España declaró sobre el juicio: “Por fin podré hablar”.

Hakimi se pronuncia sobre juicio en su contra

A través de X, antes Twitter, el jugador de 27 años se pronunció sobre la determinación para ir a juicio por violación. El capitán de Marruecos escribió que anteriormente calló sobre el caso:

“Elegí guardar silencio durante años. Pensé que mantener la dignidad, ser paciente y confiar en la justicia permitiría que se tomaran las decisiones correctas”.

Además, el jugador nacido en España declaró que se siente un “blanco fácil”, debido a su notoriedad pública, y que los señalamientos en su contra denigran a su familia:

“Hoy, una historia que no es la mía se cuenta en detrimento de mi familia, de mi vida y, sobre todo, de la verdad. A veces tengo la sensación de haberme convertido en un blanco fácil”.

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Por último, el defensa dijo que el juicio será una oportunidad para hablar:

“Espero este juicio desde el primer día. Y ahora lo espero con impaciencia. Por fin podré hablar”.

Abogada de la denunciante celebra “una victoria judicial”

Rachel-Flore Pardo, abogada de la denunciante, celebró como una “victoria judicial” la determinación de que el caso vaya a juicio. La abogada dijo que esta decisión de la justicia francesa aporta “alivio y esperanza” a su clienta.

También añadió que la noticia llega “después de más de tres años de lucha judicial, tras haber sido calumniada y arrastrada al barro por la defensa”.

La joven afirma que conoció a Achraf Hakimi en enero de 2023 a través de Instagram. Según denunció, en febrero del mismo año fue a casa del jugador. Ella asegura que él la besó, la tocó sin su consentimiento y posteriormente la violó.

La joven afirma en la denuncia que logró apartar al jugador y contactar a una amiga, quien fue a recogerla. Aún no hay una fecha para el juicio en París.

Con información de AFP