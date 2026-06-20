Padre ABC Ve Positiva la Decisión de No Prescribir Delitos Derivados de Incendio en Guardería

Padre ABC, integrante del Movimiento Ciudadano por la Justicia 5 de Junio, ve positiva la resolución de la Suprema Corte de la Nación, de no prescribir delitos derivados del incendio de la Guardería.

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La Suprema Corte decidió que los delitos del incendio en la Guardería ABC no prescriban tras 17 años de la tragedia en Hermosillo.

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