Padre ABC Ve Positiva la Decisión de No Prescribir Delitos Derivados de Incendio en Guardería

La resolución de la Suprema Corte de la Nación, de que no prescriban los delitos derivados del incendio de la Guardería ABC, representa un aliciente en la lucha por la justicia que mantienen los padres desde hace 17 años, aseguró José Francisco García Quintana, integrante del Movimiento Ciudadano por la Justicia 5 de Junio.

Refirió que este fallo obliga a la Fiscalía General de la República a continuar con las investigaciones y los procesos penales contra las personas señaladas como responsables del incendio, registrado el 5 de junio de 2009, sin importar el tiempo que haya trascurrido.

“Lo vemos como algo positivo, precisamente por irregularidades en las etapas de investigación de las fiscalías, entonces la PGR, hoy llamada Fiscalía General de la República; vamos a estar pendientes del seguimiento y es algo positivo que no teníamos la certeza de que se resolviera en este sentido, porque se había dilatado este proceso”.

Padre ABC se muestra positivo ante la resolución de la Suprema Corte de la Nación

El padre ABC dijo que esta decisión deja sin efecto la estrategia de algunos sujetos inculpados, que están en diferentes etapas del proceso penal y que han estado buscando la prescripción.

Puntualizó que a la fecha hay tres personas a las que se les está ejecutando sentencia en los centros de reinserción social femenil y varonil de Hermosillo, y hay seis personas en espera de sentencia.

“Han estado buscando tácticas dilatorias en el juzgado y esto pues ya no aplica porque ya resolvió la corte, regresó aquí a los tribunales de Sonora del Quinto Circuito en material penal".