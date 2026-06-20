Hospital ISSSTE de Hermosillo se Mantuvo Sin Electricidad por Lapso de 2 Horas

Por un lapso de alrededor de 2 horas el hospital ISSSTE de Hermosillo, Dr. Fernando Ocaranza, se quedó sin electricidad a causa de fallas en un transformador.

Hospital ISSTE de Hermosillo se Mantuvo Sin Electricidad por Lapso de 2 HorasFoto: Archivo N+

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Hospital ISSSTE en Hermosillo sin electricidad por 2 horas debido a fallas en un transformador.

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