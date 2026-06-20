Hospital ISSSTE de Hermosillo se Mantuvo Sin Electricidad por Lapso de 2 Horas

Por alrededor de dos horas se quedó sin electricidad la mañana de este viernes el hospital Dr. Fernando Ocaranza, del ISSSTE en Hermosillo, según personal de salud de la unidad médica.

Lo anterior fue confirmado por el área de comunicación de la institución, misma que añadió que el problema fue a causa de un transformador y durante este tiempo que, no hubo servicio de luz, operó una planta de energía.

Además, reportó que la falla le correspondió a la Comisión Federal de Electricidad y el problema quedó reparado y el hospital mantiene continuá con los servicios médicos.

Personal Médico del ISSSTE se había manifestado por irregularidades en el hospital

Personal médico del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Issste, realizó este lunes un bloqueo en el tramo del Bulevar Morelos, entre Periférico Norte y Aburto, para exponer una serie de irregularidades en el hospital “Doctor Fernando Ocaranza”, en Hermosillo, lo que provocó aglomeración en calles y avenidas aledañas.



Luis Arturo Maldonado López, enfermero del área de terapia intensiva, señaló deficiencias graves en las instalaciones que impiden prestar un servicio de calidad a los derechohabientes.

"Es mucho decir que es hospital, la verdad es una bodega porque no tenemos instalaciones seguras, los patrones no nos están solicitando los problemas de electricidad, aires acondicionados que fue lo que estalló, del drenaje, se nos salen las aguas negras, no tenemos instalaciones eléctricas adecuadas, dos o tres veces al año se nos prende el ISSSTE por incendio, también se nos ha inundado, se nos han caído plafones”,