Apagón en la Península de Yucatán y Tabasco: CFE Explica la Falla

Un apagón en la Península de Yucatán se registró esta tarde, viernes 19 de junio 2026, y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) informó la causa de la falla.

En un comunicado conjunto del Gobierno de México, la Secretaría de Energía y la CFE, indicó que sobre las afectaciones al sistema eléctrico en la región sureste y peninsular.

A las 16:43 horas salieron de operación dos centrales privadas en la región Sureste y Peninsular, lo que obligó a realizar maniobras para mantener la estabilidad del sistema eléctrico.

Esto casudó una afectación de 119 mil 323 usuarios en:

Yucatán

Campeche

Quintana Roo

Tabasco

Para restablecer el servicio, la CFE indicó que, como respuesta, se incorporaron unidades adicionales de generación y se incrementó la producción de energía en centrales de la región.

Para las 17:09 horas, se había restablecido el servicio a 79 mil 948 usuarios, equivalente al 67% de los afectados.

¿Sigue apagón en la Península?

La CFE informó que, el servicio ha sido restablecido al 100% en Yucatán, Campeche y Quintana Roo.

En tanto, apuntó que siguen trabajando para la recuperación total del suministro en la región.