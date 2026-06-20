Apagón en la Península de Yucatán y Tabasco: CFE Explica la Falla

Esta tarde se registró una falla en el suministro de energía eléctrica por lo que cuatro estados se quedaron sin luz

Apagón Península Yucatán y TabascoCuartoscuro

Destacado

Un apagón dejó sin luz a cuatro estados en la Península de Yucatán. La CFE explica que la falla se debió a dos centrales privadas. Conoce cómo se restableció el servicio rápidamente.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+