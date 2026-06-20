Rescatan a Hombre Atrapado en Cauce del Río La Silla en Guadalupe, Nuevo León

La tarde de este viernes 19 de junio, durante las fuertes lluvias registradas en el Área Metropolitana de Monterrey, un hombre fue rescatado en el río La Silla, a la altura del puente Lázaro Cárdenas, en el municipio de Guadalupe, Nuevo León, con ayuda de elementos de Protección Civil de Guadalupe.

Poco más de una hora de lluvia fue suficiente para que el río La Silla incrementara su nivel de agua y la fuerza de su corriente, que atraviesa distintos municipios del Área Metropolitana de Monterrey, entre ellos, el municipio de Guadalupe. El reporte de un hombre en la zona movilizó a los cuerpos de emergencia hasta el sitio.

Ponen a salvo a hombre atrapado en cauce del río La Silla

Elementos de Protección Civil de Guadalupe arribaron al río La Silla, a la altura del puente Lázaro Cárdenas, donde llevaron a cabo las maniobras de extracción para rescatar al hombre que se encontraba en el cauce. Con ayuda de un arnés de seguridad comenzaron a subir al sujeto hasta que lograron ponerlo a salvo.

Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer la identidad del hombre, ni la razón por la cual se encontraba en dicho punto donde su vida estaba en riesgo, pues pudo haber sido arrastrado por la corriente del río La Silla, que se intensificó por las intensas lluvias que azotaron este viernes el Área Metropolitana de Monterrey.

De acuerdo con lo informado, por ahora es el único rescate registrado este día donde las autoridades se movilizaron a distintos puntos y en diferentes municipios de Nuevo León, que se vieron afectados por las lluvias y las fuertes rachas de viento.

Con información de Porfirio Medellín | N+

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