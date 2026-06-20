Rescatan a Hombre Atrapado en Cauce del Río La Silla en Guadalupe, Nuevo León

El hombre fue rescatado por elementos de Protección Civil de Guadalupe mientras la corriente del río La Silla se intensificaba por las fuertes lluvias

Elemento de Protección Civil rescata a hombre del río La SillaFoto: Protección Civil de Guadalupe

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Protección Civil de Guadalupe rescata a un hombre en el río La Silla en medio de fuertes lluvias. Entérate de más.

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