Encuentran Cuerpo de Hombre Arrastrado por la Corriente en Apodaca, Nuevo León

José Ariel Hernández Villareal fue encontrado sin vida, aproximadamente a 23 kilómetros de distancia de donde fue arrastrado por la corriente del río Pesquería durante las fuertes lluvias

Helicóptero para operativo de búsqueda en río PesqueríaFoto: Protección Civil de Nuevo León

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Tragedia en Nuevo León: Encuentran a José Ariel Hernández sin vida tras ser arrastrado por la corriente del río Pesquería. Su cuerpo fue hallado a 23 km del lugar de desaparición.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+