Encuentran Cuerpo de Hombre Arrastrado por la Corriente en Apodaca, Nuevo León

Después de tres días y un intenso operativo de búsqueda, este miércoles 17 de junio fue localizado sin vida José Ariel Hernández Villareal de 51 años de edad, tras ser arrastrado por la corriente del río Pesquería el pasado lunes 15 de junio en el municipio de Escobedo, Nuevo León.

De acuerdo con lo informado por Erik Cavazos, director de Protección Civil de Nuevo León, el cuerpo del hombre fue encontrado a la altura del poblado de Agua Fría, en el municipio de Apodaca, Nuevo León. Habría recorrido alrededor de 23 kilómetros de distancia desde el punto donde se reportó su desaparición hasta el de su localización.

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Se realizó búsqueda por aire y tierra

Desde que se reportó la desaparición de José Ariel Hernández Villareal, el pasado lunes 15 de junio, elementos de Protección Civil de Nuevo León y municipios como Escobedo y Apodaca, así como como binomios caninos de la manada K9 y elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, activaron un operativo de búsqueda por tierra y por aire con un helicóptero para dar con su paradero.

A pesar de los esfuerzos, fue hasta este miércoles 17 que los rescatistas y autoridades de seguridad lograron encontrar su cuerpo aproximadamente a 23 kilómetros de distancia del punto donde José Ariel fue arrastrado por la corriente del río Pesquería, en un camino que cruzaba todos los días al regresar de su trabajo en una pensión de tráileres del municipio de Escobedo.

El día que ocurrieron los hechos, la corriente del río Pesquería se había intensificado debido a la bajada del agua que venía desde García, donde se registraron fuertes lluvias durante varias horas, al igual que en otros municipios del Área Metropolitana de Monterrey.

SHH