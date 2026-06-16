Buscan a Hombre Arrastrado por la Corriente en el Río Pesquería en Escobedo, Nuevo León

A las 07:00 de la mañana de este martes 16 de junio, elementos de Protección Civil de Nuevo León reanudaron un operativo de búsqueda para localizar a un hombre que fue arrastrado por la corriente en el río Pesquería, en el municipio de Escobedo, Nuevo León.

Se trata de José Ariel Hernández Villareal de 51 años de edad, quien vestía pantalón de mezclilla y playera roja la última vez que lo vieron antes de ser arrastrado por el agua del río, de acuerdo con lo informado por sus familiares.

Luego de recibir el reporte del hombre víctima de la corriente del río Pesquería, elementos de Protección Civil de Nuevo León, así como binomios caninos de la manada K9 y un helicóptero para realizar la búsqueda tanto por tierra como por aire, con el objetivo de agilizar la búsqueda de José Ariel Hernández Villareal.

José Ariel iba saliendo de su trabajo cuando fue arrastrado

De acuerdo con lo informado por sus familiares, el incidente se registró durante la tarde del miércoles 15 de junio. José Ariel acababa de salir de trabajar de una pensión de tráileres ubicada en el mismo municipio de Escobedo, en la zona del Libramiento, y se dirigía a su casa por el camino que toma todos los días, cuando fue arrastrado por la corriente.

A pesar de que las lluvias registradas en dicha zona no fueron muy fuertes, el nivel del agua del río Pesquería y la fuerza de su corriente se incrementó debido al agua que bajó desde el municipio de García, donde las precipitaciones se intensificaron.

Los testimonios indican que el hombre de 51 años de edad intentó cruzar como de costumbre, a pesar de la fuerte corriente del río, y fue arrastrado. Las autoridades, tanto brigadistas de Protección Civil, como policías municipales y oficiales del Ejército Mexicano, continúan con la búsqueda.

SHH