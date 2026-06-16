Buscan a Hombre Arrastrado por la Corriente en el Río Pesquería en Escobedo, Nuevo León

Brigadistas activaron un operativo de búsqueda por aire y tierra para localizar a José Ariel Hernández Villareal, quien fue arrastrado por la corriente en Escobedo

Protección Civil y caninos buscan a hombre en río PesqueríaFoto: Protección Civil de Nuevo León

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Desaparecido en Escobedo: José Ariel Hernández fue arrastrado por el río Pesquería. Brigadistas y helicóptero buscan por aire y tierra. Conoce más sobre el caso.

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