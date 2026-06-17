Princesa de Japón, Hisako de Takamado, Llega a Monterrey para Partido Mil del Mundial 2026

La princesa de Japón, Hisako de Takamado, llegó la tarde de este miércoles 17 de junio al estado de Nuevo León. Esta visita ocurre a unos días de que se lleve a cabo el partido mil del torneo internacional de futbol, mismo que se jugará en el estadio Sede Monterrey.

Desde temprana hora, autoridades de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León (FGJNL) informaron que se encontraban planeando un operativo de seguridad ante la llegada de la princesa Hisako de Takamado y la afición de la selección de futbol de Japón. Horas más tarde, esta movilización se aplicó en el Aeropuerto Internacional de Monterrey tras el arribo de su alteza.

Fueron varias unidades quienes escoltaron a la princesa Hisako de Takamado hasta el municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, lugar donde se encuentra el hotel donde se hospedará durante un par de días a la espera de que se lleve a cabo el partido mil del torneo de futbol internacional.

Princensa de Japón asistirá a Estadio Sede Monterrey

Se espera que sea este sábado 20 de junio la princesa Hisako de Takamado haga presencia en el Estadio Sede Monterrey, lugar donde se llevará a cabo este partido mil en el cual se enfrentarán las selecciones de Japón y Túnez.

Además de la princesa de Japón, a este evento deportivo también asistará Gianni Infantino, presidente de la Federación Internacional de Futbol Asosiación (FIFA). Autoridades de seguridad informaron que debido a este partido, deslpegarán un operativo de vigilancia en los alrededores del Estadio Sede Monterrey.

DAGM