Princesa de Japón, Hisako de Takamado, Llega a Monterrey para Partido Mil del Mundial 2026

La princesa Hisako de Takamado ya se encuentra en la ciudad de Monterrey, a unos días del partido mil donde jugará Japón contra Túnez

Llega princesa de Japón a Nuevo LeónFoto: GettyImages

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