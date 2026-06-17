Alistan Operativo Ante Visita de Princesa de Japón a Partido Mil en Monterrey

La Fiscalía de Nuevo León informó que se encuentra preparando un operativo ante la llegada de la princesa de Japón a la entidad

Partido Mil del MundialFoto: CO

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¿Visitará la princesa Aiko de Japón Monterrey? La FGJNL prepara un operativo para su posible llegada al partido mil en el estadio de la ciudad. ¡Entérate de más detalles!

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Ante Visita de Princesa de Japón a Partido del Mundial 2026, Monterrey Alista Operativo