Alistan Operativo Ante Visita de Princesa de Japón a Partido Mil en Monterrey

Autoridades de Fiscalía General de Justicia de Nuevo León (FGJNL) informaron que se encuentran preparando un operativo de seguridad ante la llegada de la princesa de Japón, Hisako de Takamado, a la entidad, quien se espera haga acto de presencial en el partido mil de la justa deportiva internacional que se llevará a cabo en el Estadio Sede Monterrey.

El fiscal de Nuevo León, Javier Flores Saldívar, informó que este operativo se realizará para recibir tanto a la princesa como a los aficionados de la selección de futbol de Japón, quienes llegarán a la tierras regias para disfrutar del partido mil en la historia de este torneo internacional.

Al principio no se había confirmado la llegada de la princesa Hisako de Takamado, pero horas más tarde se informó que el avión en el viajaba aterrizaría en el Aeropuerto Internacional de Monterrey. Además de su alteza, también se confirmó la asistencia de Gianni Infantino, presidente de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA).

Se espera llegada de japoneses en Nuevo León

Este partido mil se llevará a cabo la noche del sábado 20 de junio en el estadio sede Monterrey, ubicado en el municipio de Guadalupe, Nuevo León. Se espera que además de la posible llegada de la princesa Hisako de Takamado, también arriben a la ciudad cientos de seguidores de la selección japonesa.

Las autoridades de seguridad mencionaron que realizarán diversos operativos durante esta posible llegada, así como el día en que se llevará a cabo este partido entre Japón y Túnez. Hasta el momento se desconoce como será esta movilización, por lo que elementos pidieron a los ciudadanos no alarmarse ante el intenso despliegue de unidades.