Investigan Presunto Aborto Accidental en Consultorio de Santa Catarina, NL

El reporte de un presunto aborto accidental en un consultorio médico movilizó a los cuerpos de emergencia, autoridades de seguridad y agentes de investigación hasta el municipio de Santa Catarina, Nuevo León, durante la mañana de este miércoles 17 de junio.

De acuerdo con los primeros informes, se trata de una mujer de 19 años de edad, identificada como Meredy, quien presuntamente tenía un embarazo de cinco meses y acudió a una consulta médica por un dolor estomacal. Estando en el lugar, ingresó al baño del consultorio donde era atendida y fue entonces cuando sintió un sangrado, parte del presunto aborto accidental.

Tras registrarse esta situación, dieron aviso a los cuerpos de emergencia y autoridades correspondientes, quienes se movilizaron hasta el consultorio médico ubicado en el centro de la colonia Rincón de las Mitras, en el municipio de Santa Catarina, Nuevo León.

Investigan para determinar causa de presunto aborto en Santa Catarina

Elementos de Protección Civil Jaguares de Santa Catarina, junto con paramédicos de la Cruz Roja, arribaron de inmediato al sitio para valorar y atender a la joven de 19 años de edad que sufrió el presunto aborto accidental en el baño del consultorio médico en la colonia Rincón de las Mitras.

De igual manera, se movilizaron hasta el lugar oficiales de la Policía Municipal, autoridades ministeriales, personal de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) y peritos de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León para iniciar la investigación correspondiente y descartar cualquier situación irregular, así como confirmar la causa del presunto aborto.

Con información de Raymundo Elizalde | N+

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