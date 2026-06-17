Investigan Presunto Aborto Accidental en Consultorio de Santa Catarina, NL

Una joven de 19 años con cinco meses de embarazo sufrió un aborto presuntamente accidental al acudir a una consulta por dolor estomacal en Santa Catarina. Las autoridades ya investigan

Protección Civil de Santa Catarina en consultorio médicoFoto: Alejandro González

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Presunto aborto accidental en consultorio de Santa Catarina moviliza a autoridades. ¿Qué sucedió? Descubre los detalles de esta investigación en curso.

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