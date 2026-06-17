Detienen a un Hombre y una Menor con Drogas en Monterrey

Policías de Monterrey detuvieron a un hombre con 65 dosis de drogas y a una menor de 16 años de edad con 19 dosis de droga en distintos puntos de la ciudad

Hombre y menor detenidos con droga en MonterreyFoto: Policía de Monterrey

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Policías de Monterrey arrestan a un hombre y una menor con drogas en la madrugada. Conoce los detalles de estas detenciones en el Centro y la colonia 10 de Marzo.

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