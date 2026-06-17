Detienen a un Hombre y una Menor con Drogas en Monterrey

La madrugada del miércoles 17 de junio fueron detenidas dos personas, un hombre de 59 años de edad y una menor de 16 años de edad, con drogas en distintos puntos de la ciudad de Monterrey, Nuevo León. La primera captura se dio en el Centro y la segunda en la colonia 10 de Marzo, ambas por parte de policías municipales.

De acuerdo con lo informado por la Policía de Monterrey, el hombre estaba aparentemente provocando un escándalo en la vía pública, por lo que, fue interceptado en el cruce de las calles José María Arteaga y Amado Nervo, en el Centro de la ciudad, por los oficiales quienes le hicieron una revisión y encontraron dentro de su mochila 65 dosis de diferentes drogas.

Luego de este hallazgo, los policías llevaron a cabo la detención del hombre, identificado como Eleazar de 59 años de edad. Fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes y permanece bajo investigación, mientras determinan cuál será el proceso legal que deben seguir.

Detienen a Menor con Drogas en Monterrey

La segunda detención registrada durante la madrugada fue la de una menor de 16 años de edad, identificada como Dasha. Elementos de la Policía de Monterrey informaron que la joven se encontraba consumiendo sustancias tóxicas en un parque público de la ciudad.

Fue sobre la avenida Edison, en la colonia 10 de Marzo, donde los oficiales encontraron a la menor aparentemente consumiendo las sustancias tóxicas. Al abordarla, le encontraron 19 dosis más de droga, por lo que, llevaron a cabo su detención y posteriormente la pusieron a disposición de las autoridades correspondientes para su investigación.

Con información de Luis Beza | N+

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