Conductor Queda Atrapado tras Ser Impactado por Dos Tráileres en Carretera Gloria-Colombia, NL

Un hombre resultó lesionado tras un accidente en la carretera Gloria-Colombia, a la altura del kilómetro 19 en Anáhuac, donde su camioneta fue impactada por al menos dos tráileres

Choque entre dos traileres y una camioneta en carreteraFoto:Protección Civil de Nuevo León

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Conductor queda atrapado en su camioneta tras ser impactada por tráileres en Nuevo León. Rescatistas lo liberan, pero su salud es delicada. Descubre cómo ocurrió este dramático rescate.

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