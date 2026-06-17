Conductor Queda Atrapado tras Ser Impactado por Dos Tráileres en Carretera Gloria-Colombia, NL
Un hombre resultó lesionado tras un accidente en la carretera Gloria-Colombia, a la altura del kilómetro 19 en Anáhuac, donde su camioneta fue impactada por al menos dos tráileres
Foto:Protección Civil de Nuevo León
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Conductor queda atrapado en su camioneta tras ser impactada por tráileres en Nuevo León. Rescatistas lo liberan, pero su salud es delicada. Descubre cómo ocurrió este dramático rescate.
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PorRedacción N+
Un accidente carretero dejó a una persona grave luego de que la camioneta en la que viajaba durante la madrugada de este miércoles 17 de junio terminará completamente destrozada tras ser impactada por al menos dos tráileres. El hecho ocurrió sobre la carretera Gloria-Colombia, a la altura del kilómetro 19, en territorio del municipio de Anáhuac, Nuevo León.
La camioneta quedó prácticamente reducida a fierros retorcidos debido a la fuerza del choque. El conductor quedó atrapado entre los restos de la unidad, por lo que fue necesaria la intervención inmediata de los cuerpos de auxilio.
Tras recibir el reporte del accidente, al sitio acudieron rápidamente elementos de Protección Civil de Nuevo León, así como personal de Protección Civil municipal, quienes iniciaron las maniobras correspondientes para rescatar a la persona que permanecía prensada dentro del vehículo.
Rescatistas lograron liberar al conductor atrapado
Después de realizar diversas labores utilizando equipo especializado, los rescatistas lograron poner a salvo al conductor. Sin embargo, debido a la gravedad de sus lesiones, fue trasladado de inmediato a recibir atención médica. De acuerdo con los primeros reportes, el hombre viajaba a bordo de una camioneta en color gris con placas del estado de Texas cuando ocurrió el accidente.
El conductor fue llevado al Hospital de Sabinas Hidalgo, donde fue ingresado con un estado de salud delicado. Los reportes indican que sufrió fracturas en las piernas, brazos y cráneo, lesiones que lo mantienen en condición grave.