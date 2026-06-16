Persecución y Balacera en Monterrey: Indagan Presunta Privación de la Libertad de Motociclista

Una persecución y balacera en la colonia Ferrocarrilera de Monterrey provocó una fuerte movilización de autoridades.

Intensa movilización de las autoridades en MonterreyFoto: N+

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Balacera en la colonia Ferrocarrilera de Monterrey genera alarma. Fuerza Civil asegura la zona tras encontrar casquillos y una motocicleta abandonada. Descubre los detalles de esta intensa movilización.

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