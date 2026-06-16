Persecución y Balacera en Monterrey: Indagan Presunta Privación de la Libertad de Motociclista

Una intensa movilización de las autoridades se registró durante los primeros minutos del martes 16 de junio en la colonia Ferrocarrilera, en el municipio de Monterrey, luego de que se reportara una persecución acompañada de detonaciones de arma de fuego. Los hechos ocurrieron en el cruce de las calles Pablo M. Hernández y Ramiro E. Martínez, donde vecinos alertaron a las corporaciones de seguridad tras escuchar múltiples disparos, lo que provocó la llegada inmediata de elementos de Fuerza Civil al lugar de los hechos.

Al arribar al sitio, los elementos de Fuerza Civil encontraron diversos casquillos percutidos sobre la vía pública, además de una motocicleta abandonada, la cual presuntamente estaría relacionada con los acontecimientos registrados durante la persecución y balacera. Tras el hallazgo, la zona fue asegurada por las autoridades correspondientes para evitar que se alteraran los indicios encontrados en el lugar.

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Autoridades ministeriales realizan las investigaciones

Elementos de las autoridades ministeriales y personal de Servicios Periciales realizaron las labores correspondientes en la escena, donde se encargaron de recabar evidencias que permitan esclarecer cómo ocurrieron los hechos y determinar la identidad de las personas involucradas. Hasta el momento, las investigaciones continúan y no se descarta la posibilidad de que el conductor del vehículo ligero, en este caso la motocicleta localizada en el sitio, haya sido privado de la libertad durante el desarrollo del hecho violento.

Además de los casquillos percutidos y la motocicleta abandonada, en el lugar también se reportaron daños en dos vehículos que se encontraban estacionados en la zona al momento de la balacera. Los automóviles presentaron afectaciones derivadas de los impactos registrados durante el intercambio de disparos, por lo que también fueron incluidos dentro de las investigaciones realizadas por las autoridades.

Las corporaciones de seguridad mantienen las indagatorias correspondientes para establecer la mecánica exacta de lo ocurrido y dar con el paradero de las personas relacionadas con estos hechos que generaron alarma entre los habitantes de la colonia Ferrocarrilera de Monterrey. Las autoridades investigan si el conductor de la motocicleta fue privado de la libertad.

Con información de Ray Elizalde/ Noticias N+

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