Investigan Asalto de Un Millón de Pesos en Banco de Guadalupe, Nuevo León

Elementos de diversas corporaciones acudieron al lugar para iniciar las investigaciones, luego de que la víctima reportara el robo de aproximadamente un millón de pesos al salir de un banco.

Policia de GuadalupeFoto: N+

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Un cuentahabiente en Guadalupe sufre un millonario asalto tras retirar un millón de pesos. Policía y peritos en acción para dar con los culpables. ¿Se logrará esclarecer el caso?

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