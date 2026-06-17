Investigan Asalto de Un Millón de Pesos en Banco de Guadalupe, Nuevo León

Una fuerte movilización policiaca se registró la tarde de este miércoles en una sucursal bancaria de Guadalupe, luego de que un cuentahabiente denunciara haber sido víctima de un millonario asalto tras salir de la institución financiera.

De acuerdo con los primeros reportes, la víctima acababa de retirar cerca de un millón de pesos cuando fue sorprendida por uno o varios delincuentes, quienes presuntamente la despojaron del efectivo antes de escapar del lugar.

Tras el reporte, elementos de la Policía de Guadalupe, agentes investigadores y personal de Criminalística acudieron al sitio para iniciar las indagatorias correspondientes. La presencia de las autoridades llamó la atención de clientes, empleados y personas que se encontraban en los alrededores del banco.

Autoridades buscan a asaltantes

Durante las investigaciones, los peritos realizaron una inspección en la zona en busca de indicios que ayuden a esclarecer cómo ocurrió el robo. Además, entrevistaron a trabajadores de la sucursal y a posibles testigos que pudieron haber observado algún movimiento sospechoso antes o después del asalto.

Las autoridades también comenzaron a revisar las cámaras de seguridad del banco y de negocios cercanos con la intención de identificar a los responsables y conocer la ruta que utilizaron para huir.

Hasta el momento no se ha informado sobre personas detenidas por estos hechos. Las investigaciones continúan para dar con el paradero de los presuntos responsables de este millonario robo ocurrido en Guadalupe.