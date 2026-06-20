Vientos Derriban Estructura de Cine en Ciudad Juárez; Camioneta Resulta Dañada

Las ráfagas de viento provocaron el colapso de una estructura en un cine de Ciudad Juárez. Una camioneta fue dañada al ingresar a la plaza comercial.

Cae estructuraFoto: N+

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Una estructura de cine colapsa en Ciudad Juárez por fuertes vientos, dañando un vehículo. Autoridades aseguran la zona. Conoce los detalles.

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