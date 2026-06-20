Vientos Derriban Estructura de Cine en Ciudad Juárez; Camioneta Resulta Dañada

Las fuertes ráfagas de viento registradas en Ciudad Juárez provocaron el colapso de una estructura perteneciente a un cine ubicado en el cruce de la calle Palacio de Mitla y Margarito Herrera, generando daños materiales y movilización de cuerpos de emergencia.

Además, una camioneta que ingresaba a la plaza comercial fue alcanzada por parte de la estructura justo en el momento en que se desplomó.

El vehículo presentó afectaciones principalmente en la parte del techo, derivado del impacto ocasionado por los materiales que cayeron tras el colapso.

A pesar de lo aparatoso del incidente, las autoridades confirmaron que no se reportaron personas lesionadas, por lo que únicamente se registraron daños materiales.

Bomberos aseguraron la zona tras el desplome

Elementos del Departamento de Bomberos acudieron rápidamente al lugar para acordonar el área y evitar riesgos tanto para visitantes de la plaza comercial como para automovilistas que transitaban por el sector.

Los cuerpos de emergencia comenzaron además con las labores de retiro de la estructura colapsada, con el objetivo de prevenir nuevos desprendimientos derivados de las condiciones climáticas.

Las ráfagas de viento registradas durante las últimas horas han generado distintos incidentes en varios puntos de Ciudad Juárez, por lo que autoridades exhortaron a la población a extremar precauciones, especialmente al circular cerca de anuncios, estructuras metálicas y árboles de gran tamaño.