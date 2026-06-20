¿Habrá Ley Seca en CDMX en Próximo Partido México vs Chequia en Mundial 2026?

Las autoridades aseguraron que se tiene que regular el consumo de alcohol durante los festejos por el Mundial 2026 en CDMX

Las autoridades señalaron que habrán medidas para controlar el consumo de alcoholFoto: N+

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¿Ley Seca en CDMX para el México vs Chequia? Autoridades evalúan regular el alcohol para garantizar la seguridad durante el Mundial 2026. Descubre más detalles.

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