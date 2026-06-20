¿Habrá Ley Seca en CDMX en Próximo Partido México vs Chequia en Mundial 2026?

¿Habrá ley seca este 24 de junio por el partido México vs Chequia? Las autoridades capitalinas aseguraron que el consumo de alcohol durante los festejos del Mundial 2026 tendrá que regularse por la seguridad de los asistentes; estos son los detalles.

Durante un encuentro con medios, el gobierno capitalino indicó que hasta el momento los festejos masivos en los distintos puntos de la Ciudad de México se han llevado a cabo de manera pacífica, porque hay saldo blanco.

Sin embargo, en el próximo juego de la Selección Mexicana, se implementarán medidas especiales, debido a que los aficionados esperan con ansias el encuentro que se realizará en el Estadio Sede CDMX, lo que implica una mayor logística para preservar la seguridad de todas las personas.

Lo anterior, porque la ciudad va a comenzar a recibir más asistentes conforme avance el Mundial 2026.

“Se va a convertir en un centro de atracción para el Mundial, en general, y eso amerita que vayamos intensificando nuestro trabajo”, afirmaron.

Por lo tanto, luego de una evaluación, han determinado aplicar nuevas medidas, las cuales van desde cómo será el flujo de personas hasta aspectos que ayuden en la prevención y reducción de riesgos.

Además, se instalarán pantallas en diversos tramos de las avenidas Paseo de la Reforma y Juárez, lo que contribuirá a que la concentración de aficionados no sea en un solo punto, sino que tengan la oportunidad de desplazarse a otros lugares más cercanos a sus ubicaciones, transporte público o centros de trabajo.

Sin embargo, no serán las únicas adecuaciones que se harán para el próximo partido de México vs Chequia en CDMX; toma nota.

¿Habrá Ley Seca por el partido de México vs Chequia en CDMX?

Como te contamos, el siguiente encuentro de la Selección Mexicana en el Mundial 2026 ha generado mucha expectativa, porque el equipo liderado por Javier Aguirre ahora es líder de grupo y busca pasar a la siguiente fase del torneo más importante a nivel internacional.

Por esta razón, las autoridades planean adoptar medidas que garanticen la seguridad de todas las personas; entre ellas se encuentran las administrativas, que pretenden regular el consumo de alcohol. Pero vamos por partes, ¿qué es la Ley Seca?

La “Ley Seca” es una disposición oficial que prohíbe o limita la venta, distribución y consumo de bebidas alcohólicas en determinada región y por un tiempo en específico. Generalmente, se aplica bajo contextos particulares.

Tal es el caso de fiestas tradicionales, religiosas, carnavales, elecciones o en magnos eventos, por ejemplo, como la Copa Mundial 2026. El motivo es garantizar que la jornada se realice en paz y que el consumo de alcohol no altere el orden en las calles.

Es decir, se busca prevenir las riñas, accidentes viales y facilitar el control de seguridad por parte de las autoridades locales. Ahora bien, el gobierno capitalino no aseguró que este decreto se vaya a aplicar el próximo miércoles 24 de junio de 2026.

Pero ojo, porque sí dejó claro que buscan regular el consumo de alcohol en las inmediaciones de sitios donde se congrega la afición para celebrar la participación de la Selección Mexicana.

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¿Se podrá consumir alcohol en inmediaciones del Ángel de la Independencia?

En conferencia de prensa, las autoridades refirieron que estas medidas son preventivas para que no haya consumo excesivo de alcohol. Por ello, se pretenden tomar acciones administrativas encaminadas a regular las bebidas embriagantes en las inmediaciones, tales como:

Evitar venta irregular de alcohol en vía pública.

Establecimientos mercantiles y tiendas de conveniencia no venderán alcohol antes o durante los festejos.

Restaurantes y bares cercanos al Estadio, Reforma y Centro Histórico impedirán que la gente pueda llevarse bebidas alcohólicas para consumir fuera del establecimiento.

Hasta el momento no han informado cuándo se darán a conocer los detalles de estas propuestas de medidas administrativas para regular el alcohol en los festejos del Mundial 2026 en CDMX, así como si habrá sanciones por no acatar las disposiciones.

EPP