Monjas se Vuelven Virales, Acuden a Fan Festival del Zócalo para Abrazar a la Afición

Las mojas acudieron al Fan Fest en el Zócalo de CDMX para brindar abrazos y la mejor actitud a los aficionados en el Mundial 2026

Las monjas acudieron a brindar su apoyo a la afición en el Mundial 2026Foto: Arquidiócesis Primada de México

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¡Con fe y abrazos! Monjas llegan al Fan Fest del Zócalo para apoyar a la afición del Mundial 2026. Descubre la historia detrás de su visita.

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