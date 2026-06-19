Monjas se Vuelven Virales, Acuden a Fan Festival del Zócalo para Abrazar a la Afición

Unas monjas sorprendieron a la afición del Mundial 2026 en el Fan Festival del Zócalo de CDMX. La fiesta del futbol ha unido los corazones de miles de personas, por ello, las religiosas acudieron a darles abrazos y desearles lo mejor hoy para el partido México vs Corea del Sur.

Se trata de las hermanas Adoratrices Perpetuas del Santísimo Sacramento, quienes se dirigieron a la Plaza de la Constitución para contagiar de alegría y esperanza a todas las personas que disfrutan de la fiesta deportiva internacional.

“¡Dios nos acompaña en todos lados!”, aseguraron.

Los aficionados de varias nacionalidades, celebraron la llegada de las hermanas, a quienes recibieron con mucho cariño por mostrar su fe en este evento que emociona a naciones enteras.

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¿Cómo fue la visita de las monjas al Fan Fest en el Zócalo de CDMX?

A través de redes sociales, las monjas de la orden de las Adoratrices Perpetuas del Santísimo Sacramento, compartieron el momento exacto en el que llegaron hasta el Zócalo de CDMX.

En las imágenes se puede ver cuando ingresan al Fan Fest del Mundial 2026, con su característico hábito de la congregación. Entre porras y cantos, las hermanas que llevaban entre sus manos una réplica de la Copa Mundial, ofrecieron abrazos y consuelo a los fanáticos.

“¡Las monjitas, las monjitas!”, coreaban juntos.

Durante su recorrido por la explanada principal de la Ciudad de México, las religiosas fueron captadas por las cámaras del propio Fan Festival. Así que sus rostros llenos de entusiasmo fueron proyectados en la pantalla gigante donde se transmiten los partidos de la justa mundial.

“Si hoy gana México, las monjitas regresarán (a los festejos del Mundial 2026)”, aseguró la Arquidiócesis Primada de México.

¿Quiénes son las Adoratrices Perpetuas del Santísimo Sacramento?

Luego de la visita de las monjas al Fan Fest en el Zócalo de CDMX, surgió la duda sobre quiénes son las hermanas Adoratrices Perpetuas del Santísimo Sacramento y esto es lo que debes saber sobre ellas.

Según datos de las autoridades religiosas, su fundadora es la Cierva de Dios Venerable Madre María Magdalena de la Encarnación.

Ahora bien, su hábito que consiste en una túnica, tiene un significado muy importante, principalmente por los colores:

Blanco: significa la pureza que se requiere para estar delante de Dios

Rojo: simboliza el amor, un amor sacrificado

Negro: renuncia a las banalidades del mundo.

También usan un escapulario y un velo, este último representa que ya están desposadas. Indica el sometimiento al esposo y muerte al mundo. También siguen tres votos, los cuales penden del corazón que ponen en manos de la Virgen María:

Voto 1: la pobreza

Voto 2: la castidad

Voto 3: la obediencia

Del lado del corazón llevan “La Custodia”, y significa que Dios debe ser el centro de todos sus afectos.

Su Rosario o la Corona, es la representación de los dolores de la Santísima Virgen María.

“Es una protección que les ayuda en el combate espiritual y es una de las armas más poderosas para defenderse”, explican.

EPP