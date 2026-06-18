Fan Festival Zócalo CDMX Alcanza Capacidad Máxima; Alternativas para el México vs Corea del Sur
Gobierno de la Ciudad de México da alternativas para evitar aglomeraciones y que los aficionados no se pierdan el encuentro deportivo
Gobierno de la Ciudad de México da alternativas para evitar aglomeraciones y que los aficionados no se pierdan el encuentro deportivo
El Fan Fest del Zócalo de la Ciudad de México alcanzó la tarde de este jueves 18 de junio de 2026 su capacidad máxima, dos horas antes del encuentro entre la Selección Mexicana contra Corea del Sur.
Para evitar aglomeraciones y que los aficionados no se pierdan el encuentro deportivo, el Gobierno de la Ciudad de México ofreció como alternativa el Festival Futbolero en Garibaldi.
⚽🙌🏾 El #FanFest del Zócalo ha alcanzado su capacidad máxima. Si aún quieres disfrutar del partido, te recomendamos asistir al Festival Futbolero en Garibaldi, donde la emoción continúa.— Gobierno de la Ciudad de México (@GobCDMX) June 18, 2026
🎉🏟️ ¡Vive la fiesta con orden y disfruta de una gran experiencia! pic.twitter.com/3795wq5Ebl
Para el partido de México vs. Corea del Sur estarán dispuestas 12 pantallas complementarias en los alrededores del Zócalo. Si la Plaza de la Constitución se encuentra en su capacidad máxima, los aficionados podrán disfrutar del partido en los siguientes lugares:
Av. Juárez (frente al Palacio de Bellas Artes y a la Alameda Central).
20 de Noviembre (esquina con Rep. De Uruguay, Mesones y Regina).
Pino Suárez (esquina con Rep. De Uruguay y Rep. Del Salvador).
Palma (esquina con 5 de Mayo, Madero y 16 de Septiembre).
5 de Mayo (esquina con Isabel la Católica).Festivales Futboleros en las 16 alcaldías.
Adicionalmente, en las 16 alcaldías se llevarán a cabo los llamados Festivales Futboleros con pantallas gratuitas y actividades culturales y deportivas.
Estos estarán instalados hasta el 19 de julio en un horario de 11:00 a 12:00 horas, con un aforo de hasta 2,000 personas por festival.
#SeguridadMundial | 🏆La fiesta del #Mundial2026 se vive en toda la ciudad. ⚽— SSC CDMX (@SSC_CDMX) June 18, 2026
En las 16 alcaldías se llevarán a cabo #FestivalesFutboleros con pantallas gratuitas y actividades culturales y deportivas. 📺🥅🎯
Disfruta de estos eventos, la #Policía de la Ciudad de México estará… pic.twitter.com/GT1eh9xA33
Tras evaluar la situación al interior del FanFest del Zócalo y realizar algunas adecuaciones para garantizar la integridad física de las y los asistentes a la Plaza de la Constitución, personal de la Policía Metropolitana de la SSC abrió las puertas del acceso de 20 de noviembre y de Madero y Palma.
Lo anterior, para que otro grupo de aficionados ingresara a disfrutar del partido de futbol entre los equipos de México y Corea.
AMP