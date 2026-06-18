Fan Festival Zócalo CDMX Alcanza Capacidad Máxima; Alternativas para el México vs Corea del Sur

Gobierno de la Ciudad de México da alternativas para evitar aglomeraciones y que los aficionados no se pierdan el encuentro deportivo

La plancha del Zócalo ha alcanzado su capacidad máxima. Foto: EspecialLa plancha del Zócalo ha alcanzado su capacidad máxima. Foto: Especial
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