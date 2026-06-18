Choque Entre Dos Tráileres Provoca Cierre en Carretera Los Chorros en Arteaga

Un choque entre dos tráileres provocó el cierre temporal de la carretera 57 “Los Chorros”

Choque Entre Dos Tráileres Provoca Cierre en Carretera Los Chorros en ArteagaFoto: N+

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Impactante choque entre dos tráileres cierra temporalmente la carretera Los Chorros en Arteaga. Afortunadamente, no hubo heridos. ¿Quieres saber más sobre el accidente?

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