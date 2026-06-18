Choque Entre Dos Tráileres Provoca Cierre en Carretera Los Chorros en Arteaga

Un aparatoso accidente entre dos tráileres se registró este jueves 18 de junio sobre la carretera 57, en el tramo conocido como Los Chorros, en el municipio de Arteaga.

De acuerdo con los primeros reportes, una de las unidades se impactó contra la viga de contención. Sin embargo, el conductor del segundo tráiler, que circulaba detrás, no logró detener su marcha debido a la pendiente y terminó chocando contra la parte trasera del primer vehículo.

Aunque inicialmente la circulación no se vio afectada, personal de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (CAPUFE) y elementos de la Guardia Nacional bloquearon temporalmente la vialidad para realizar las maniobras de retiro de las unidades involucradas.

Las autoridades informaron que no se reportaron personas lesionadas, únicamente daños materiales.

Tráiler choca camioneta averiada en Nava

El pasado 11 de junio, un tráiler volcó tras verse involucrado en un accidente sobre la carretera federal 57, a la altura del kilómetro 225+200, en el municipio de Nava. El percance ocurrió luego de que la pesada unidad impactó una camioneta que permanecía detenida a un costado de la vía debido a una falla mecánica.

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A pesar de lo aparatoso del accidente, las autoridades informaron que no hubo personas lesionadas, únicamente daños materiales en ambas unidades. Elementos de seguridad y cuerpos de auxilio acudieron al sitio para atender la emergencia.