¿Quién es Parastoo Ahmadi? La Artista Iraní Condenada a 74 Latigazos por Cantar sin Velo

Un tribunal iraní dictó sentencia esta semana contra Parastoo Ahmadi, una cantante de 29 años, que fue condenada a 74 latigazos, dos años de prohibición para ejercer actividades artísticas y otros dos años sin poder salir de Irán. Su delito: publicar en YouTube un concierto en el que aparecía sin velo.

El video que lo desató todo

El 11 de diciembre de 2024, Ahmadi subió a su canal de YouTube una grabación de 27 minutos titulada "Un concierto imaginario", filmada en el caravasar histórico de Deir Gachin, en la provincia de Qom. En el video aparece con un vestido negro de tirantes, el cabello suelto y sin velo, acompañada de cuatro músicos.

El título no fue casual. El nombre elegido para la grabación remite directamente a las restricciones que pesan sobre las artistas en Irán, donde la ley islámica prohíbe a las mujeres cantar en solitario ante un público mixto, grabar discos de forma libre y actuar ante cámaras. Solo pueden ofrecer conciertos para audiencias exclusivamente femeninas y sin registro fotográfico ni audiovisual.

El video acumuló casi tres millones de visualizaciones. En menos de 24 horas, las autoridades judiciales iraníes anunciaron una denuncia contra la cantante y sus acompañantes por celebrar el concierto "sin permiso" y sin respetar las "normas legales y religiosas".

¿Quién es Parastoo Ahmadi?

Ahmadi nació en 1997, se graduó en dirección cinematográfica por la Universidad de Soore, en Teherán. Su perfil mezcla lo artístico con lo activista: antes de este caso ya había protagonizado un momento que la puso en el mapa de la resistencia cultural iraní.

En 2022 se hizo conocida por reinterpretar la canción patriótica "De la sangre de la juventud de la patria" durante las protestas desatadas por la muerte de Mahsa Amini, quien falleció bajo custodia policial tras ser detenida por no llevar correctamente el velo islámico.

La condena y sus alcances

El fallo fue emitido por el Tribunal Penal de Qom por "atentar contra la moral pública mediante la producción y difusión de contenidos obscenos y contrarios a la ética en el entorno virtual", según se informó en la cuenta de Instagram de la propia artista.

La sentencia no recayó únicamente sobre Ahmadi: también alcanzó a ocho miembros de su equipo de producción y a los músicos que participaron en la grabación.

La Fiscalía de Teherán la imputó formalmente a finales de diciembre de 2024. Tras ser detenida, fue puesta en libertad bajo fianza junto al resto de los acusados, de acuerdo con información de la ONG HRANA (Human Rights Activists News Agency).

El caso ocurre en un momento de contradicciones dentro del propio régimen. Desde comienzos de 2025, las autoridades dejaron de aplicar con rigurosidad las leyes que hacen del hiyab una prenda obligatoria, y es frecuente ver a mujeres sin la cabeza cubierta en las calles de Teherán y otras ciudades del país. Sin embargo, la condena a Ahmadi demuestra que el sistema judicial sigue utilizando las viejas leyes como herramienta de represalia selectiva contra quienes desafían públicamente al régimen.