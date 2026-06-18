¿Quién es Parastoo Ahmadi? La Artista Iraní Condenada a 74 Latigazos por Cantar sin Velo

Parastoo Ahmadi, artista iraní de 29 años, fue condenada a 74 latigazos y dos años de veto artístico por publicar en YouTube un concierto sin velo que acumuló casi 3 millones de vistas.

parastoo-ahmadi-cantante-irani-condenada-74-latigazos-cantar-sin-veloFoto: YouTube Parastoo Ahmadi

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Parastoo Ahmadi, artista iraní, condenada a 74 latigazos por cantar sin velo en YouTube. Su video alcanzó casi 3 millones de vistas. ¿Qué significa esto para la libertad artística en Irán?

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Cantante Parastoo Ahmadi es Condenada a 74 Latigazos en Irán: ¿Quién es la Artista y Por Qué Recibirá Castigo?