¿Quién es Son Heung-min, Jugador Surcoreano Que la Afición Mexicana lo Apodó "Sonaldo"?

El jugador cuenta con un gran prestigio tras haber cargado con la selección sobre sus hombros durante años

¿Quién Es Son Heung-Min ‘Sonaldo’,? Futbolista Surcoreano Más Amado por Afición MexicanaSon Heung-min, estrella del equipo de futbol de Corea del Sur. Foto: Reuters

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Las actuaciones internacionales de Son Heung-Min, así como las que tuvo con el Tottenham Hotspur en la Premier League, le valieron el estatus de superestrella en su país, pero tras cambiar los Spurs por Los Angeles FC en 2025, indicaría que su eficacia ha disminuido

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