¿Quién es Son Heung-min, Jugador Surcoreano Que la Afición Mexicana lo Apodó "Sonaldo"?

Conocido como "Sonaldo" en México, la estrella surcoreana del futbol Son Heung-min o “Son” de cariño ha dicho que se siente como un "niño" al entrar a su cuarta Copa del Mundo.

Son, quien debutó con Corea del Sur en el torneo de este año contra la República Checa en un partido del Grupo A en Guadalajara, ha estado jugando en Los Ángeles en la Major League Soccer.

¿Por qué le dicen “Sonaldo”?

La afición en México reconoce sus habilidades y lo llaman "Sonaldo", una referencia que algunos atribuyen al gran Cristiano Ronaldo de Portugal y otros al exdelantero brasileño Ronaldo.

Aunque también ha expresado que no se siente lo suficientemente cómodo como para adoptar el apodo de "Sonaldo", al menos "todavía no".

En el segundo partido de Corea del Sur que se jugará en Guadalajara, es poco probable que Son cuente con el apoyo de la afición local, ya que su rival es México, coanfitrión del torneo. El tercer y último partido de la fase de grupos de Corea del Sur se disputará nuevamente en México, esta vez en Monterrey, contra Sudáfrica.

Trayectoria de Son

Son, de 33 años, tuvo una exitosa carrera con el Tottenham en la Premier League antes de mudarse a Los Ángeles.

Juega con la selección nacional de Corea del Sur desde 2010 y debutó en la Copa Mundial de 2014 en Brasil. También participó en Rusia 2018 y Qatar 2022.

"Ya sea mi primera o cuarta Copa Mundial, me siento como un niño otra vez. Es el escenario de mis sueños. Estoy feliz de volver a pisar un campo de la Copa Mundial; es con lo que soñé desde muy pequeño", asegura.

Ha desmentido los rumores de que esta podría ser su última Copa Mundial.

"Nunca dije que esta sería mi última Copa Mundial", afirmó. “Lo más importante es cómo juego y cómo rindo”.

Son reconoce ser uno de los jugadores más experimentados de la selección surcoreana y ha utilizado su experiencia para ayudar a los más jóvenes.

“A veces tengo que tranquilizarlos, tengo que decirles ‘cálmense’”, comentó. “Ojalá obtengamos un buen resultado. Sería merecido. Estamos bien preparados”.

Paso de Corea del Sur en mundiales

Corea del Sur participa en su duodécima Copa Mundial, más que cualquier otro país asiático. Su mejor resultado fue alcanzar las semifinales y obtener el cuarto lugar en el torneo que coorganizó con Japón en 2002. Desde entonces, los surcoreanos nunca han superado los octavos de final.

Racha goleadora de Son, ídolo de Corea del Sur

Los aficionados surcoreanos llevan mucho tiempo preguntándose quién marcará los goles cuando Son Heung-min cuelgue las botas, pero si la mala racha goleadora del delantero de 33 años se mantuviera en el Mundial 2026, algunos podrían pensar que es momento de que otro lidere el ataque.

El jugador cuenta con un gran prestigio tras haber cargado con la selección sobre sus hombros durante años.

¿Eficacia disminuye?

Son Heung-min, con sus actuaciones internacionales, así como las que tuvo con el Tottenham Hotspur en la Premier League, le valieron el estatus de superestrella en su país, pero tras cambiar los Spurs por Los Angeles FC en 2025, ha habido indicios de que su eficacia de cara al gol podría estar disminuyendo.

Son no logró marcar en 13 partidos de liga consecutivos al inicio de la temporada 2026, y aunque continúa brindando asistencias para el LAFC, Corea del Sur depende en gran medida de sus goles.

Con 54 tantos en su carrera, solo Cha Bum-kun (58) lo supera en la lista de artilleros de Corea del Sur.

El siguiente máximo goleador en la plantilla de Hong es Hwang Hee-chan con 16, pero el jugador del Wolverhampton Wanderers suele jugar como extremo en lugar de delantero central.

Si Son no empieza a marcar goles, Hong podría optar por utilizarlo en una posición de apoyo, con Oh Hyeon-gyu como centrodelantero. El exatacante del Celtic ha tenido un impacto inmediato desde su llegada al Besiktas y aportaría mayor presencia física al equipo.

Son estuvo a punto de poner fin a su carrera internacional tras la eliminación de Corea del Sur en semifinales de la Copa Asiática de 2024, y es poco probable que continúe después del Mundial.

Su marcha dejará al equipo de Corea del Sur con escasez de liderazgo y figuras destacadas, ya que solo Lee Kang-in del Paris Saint-Germain y el defensa Kim Min-jae, del Bayern Munich, militan en clubes europeos de élite.

La mayoría de los expertos dan pocas posibilidades a Corea del Sur de pasar de octavos de final, pero en su undécima participación consecutiva en un Mundial, incluida su llegada a semifinales en 2002, son más que capaces de dar la sorpresa.

HVI