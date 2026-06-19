Evacúan Supermercado en Tlalnepantla, Edomex, por Fuga Sustancia Química Tóxica

La fuga de una sustancia química provocó la movilización de servicios de emergencia en el municipio de Tlalnepantla de Baz, Estado de México; esto pasó.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron esta tarde cuando una llamada de auxilio alertó a las autoridades en un centro comercial de la zona de Valle Dorado. Por esta razón, acudieron de inmediato al lugar para verificar la situación.

Una vez que llegaron al establecimiento identificado como La Comer, se percataron de la fuga de una sustancia química, así que evacuaron al personal del lugar, clientes y locatarios, con la finalidad de resguardar su integridad.

“Como medida preventiva, se evacuaron 7 locales comerciales, un área aproximada de 50 metros y 50 personas, con el objetivo de garantizar la seguridad de la población”, confirmó Protección Civil municipal.

¿Cómo se originó la fuga del químico en La Comer Valle Dorado?

El personal indicó que la emergencia en el supermercado en Tlalnepantla, se originó por una fuga de percloroetileno, proveniente de una tintorería. Las acciones para controlar la fuga fueron inmediatas, ya que el percloroetileno (también conocido como tetracloroetileno, PERC o PER) es un compuesto químico peligroso.

“Tras las acciones implementadas por nuestro personal, la fuga quedó controlada y se descartó cualquier riesgo para la población”, aseguraron las autoridades.

En tanto, el gobierno de Tlalnepantla confirmó que el personal de Protección Civil municipal mitigó con éxito la fuga de percloroetileno.

“Tras las maniobras de ventilación, el lugar fue declarado seguro y se descarta cualquier riesgo. Se exhorta a la ciudadanía a respetar el área delimitada y atender indicaciones”, puntualizó.

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¿Para qué se usa el percloroetileno?

El percloroetileno es un compuesto químico líquido, incoloro y no inflamable. Es el solvente más utilizado a nivel mundial en el proceso de lavado en seco de las tintorerías.

En la actualidad, es considerado el rey en esta industria, ya que sus usos son muy variados y los resultados son más eficaces para limpiar la ropa rápidamente. Por ejemplo:

Disuelve la grasa eficazmente (aceires, grasas, ceras y alquitrán)

No deforma ni daña las fibras

Evita que los colores se deslaven

Fácil de evaporar y reutilizar

No es inflamable

Sin embargo, el percloroetileno está clasificado como un probable carcinógeno humano (Grupo 2A) por la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC).

Por lo tanto, la exposición crónica a altos niveles de sus vapores puede afectar el sistema nervioso central, el hígado y los riñones.

Ese es el motivo por el que las tintorerías modernas usan máquinas herméticas de "circuito cerrado" para que los operadores no respiren los vapores y la ropa no retenga residuos peligrosos.

EPP