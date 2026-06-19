Evacúan Supermercado en Tlalnepantla, Edomex, por Fuga Sustancia Química Tóxica

La fuga de un químico provocó alerta en un supermercado de Valle Dorado en Tlalnepantla, Estado de México; así inició la emergencia

La fuga de la sustancia química provó caos en un supermercado en Valle DoradoFoto: Protección Civil Edomex
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