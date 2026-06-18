Autobús de Pasajeros Cae a Barranco en Autopista Toluca–Zitácuaro, Edomex; Hay 4 Muertos

Un accidente de un autobús en la autopista Toluca–Zitácuaro este jueves 18 de junio dejó al menos 4 personas sin vida y una decena de personas lesionadas, luego de que la unidad cayera a un barranco; así ocurrió la tragedia.

Según los primeros reportes, los hechos ocurrieron cuando el camión de la Línea Excelencia circulaba por la vialidad a la altura del municipio de Almoloya de Juárez, cuando perdió el control y salió del camino.

Sin embargo, el autobús, que iba lleno de pasajeros, cayó por un barranco hacia una zona de pastizales.

"Personal de esta Coordinación atiende un accidente vehicular registrado en la autopista Toluca–Zitácuaro, a la altura del municipio de Almoloya de Juárez", informó Protección Civil de Edomex.

¿Qué pasó con el conductor del autobús?

De acuerdo con las autoridades, una vez que recibieron la llamada de auxilio a través del 911, de inmediato se movilizaron cuerpos de emergencia para llevar a cabo las labores de rescate y atención a personas lesionadas.

En el lugar brindaron atención a 13 personas que resultaron lesionadas, mientras que lamentablemente confirmaron el deceso de 4 personas.

"Las acciones operativas continúan en el lugar, por lo que se solicita a la ciudadanía permitir el libre tránsito de las unidades de emergencia", indicó.

Al lugar llegaron elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), para tomar conocimiento de los hechos, hacer el levantamiento de los cuerpos e iniciar con las investigaciones correspondientes.

Los testigos refieren que el accidente en la autopista Toluca–Zitácuaro, ocurrió por una presunta falla en una de las llantas, no obstante, serán las autoridades quienes determinen con exactitud cómo sucedió la tragedia y deslindar responsabilidades; se desconoce qué ocurrió con el operador de la unidad.

EPP