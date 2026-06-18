Autobús de Pasajeros Cae a Barranco en Autopista Toluca–Zitácuaro, Edomex; Hay 4 Muertos

El accidente en la autopista Toluca–Zitácuaro provocó la muerte de varios pasajeros en el Edomex; así ocurrió la volcadura del autobús

El autobús de pasajeros perdió el control y terminó en un barrancoFoto: Especial
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+