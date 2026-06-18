¿Qué Necesita México para Avanzar en Mundial 2026? Resultados y Goles para Pasar a Dieciseisavos

México está por encarar su segundo partido del Mundial 2026, y si te estás preguntando qué necesita la Selección Mexicana para avanzar a la siguiente ronda, los Dieciseisavos de Final, acá te decimos cuáles son los escenarios posibles en el partido contra Corea del Sur.

Inició la segunda jornada de la Fase de Grupos del Mundial, y se jugó el tercer partido del Grupo A en el que Chequia empató contra Sudáfrica, por lo que se va definiendo el destino de las selecciones que están en este sector, incluido el combinado azteca que este día enfrentará al conjunto asiático, y si aún no sabes dónde ver el partido en una nota previa te traemos el canal y la transmisión online.

¿Cómo va el Grupo A del Mundial 2026?

Luego del empate entre Chequia y Sudáfrica, que se jugó este jueves en el Estadio de Atlanta, la Selección Mexicana y la de Corea del Sur continúan como líderes del sector con tres puntos, por lo que el partido de hoy podría definir el destino de los combinados. Así va el Grupo A:

México - 3 puntos. Corea del Sur - 3 puntos. Chequia - 1 punto. Sudáfrica - 1 punto.

¿Qué necesita México para avanzar a la siguiente ronda?

Para los aficionados que se preguntan cuáles son las posibilidades de que la Selección Mexicana avance a los Dieciseisavos de Final, estos son los escenarios de México vs Corea del Sur en caso de obtener una victoria, empate o derrota hoy:

Si gana a Corea del Sur: llega a 6 puntos y amarraría su pase a la siguiente ronda como líder del Grupo A, ya que pese a que el conjunto asiático aún podría alcanzarlo en puntos, el primer criterio de desempate es el enfrentamiento directo.

Si empata con Corea del Sur: la Selección Mexicana llegaría a 4 puntos y necesitaría ganar o empatar contra Chequia para avanzar a la siguiente ronda, incluso una derrota podría meterlo como uno de los mejores terceros de grupo.

Si pierde ante Corea del Sur: el Tri se quedaría en 3 puntos y necesitaría una victoria ante Chequia para asegurar su pase a los Dieciseisavos de Final, aunque un empate también lo podría colocar como segundo lugar o entre los mejores terceros de grupo.

¿Cuántos goles necesita México para avanzar?

El primer criterio de desempate para los clasificados de la Fase de Grupos del Mundial 2026 es el enfrentamiento directo, por lo que de momento la Selección Mexicana no depende de la cantidad de goles que pueda anotar.

En caso de que haya un empate en las posiciones e igualdad en los enfrentamientos directos, estos son los siguientes criterios:

Mejor diferencia de goles en el enfrentamiento directo.

Mayor número de goles marcados en ese partido.

¿México puede quedar eliminado en la Fase de Grupos?

Luego del empate entre Chequia y Sudáfrica, las posibilidades de que México quede fuera del Mundial 2026 en la Fase de Grupos son muy reducidas, ya que en este torneo avanzan 32 de las 48 selecciones que están disputando el certamen: 12 líderes de grupo, 12 segundos lugares y 8 mejores terceros lugares.

De esta manera para que la Selección Mexicana quede eliminada en la Fase de Grupos, tendría que perder ante Corea del Sur y ante Chequia, y esto combinarse con una victoria de Sudáfrica ante los asiáticos en la tercera jornada del Grupo A.

PPP