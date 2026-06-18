¿Qué Necesita México para Avanzar en Mundial 2026? Resultados y Goles para Pasar a Dieciseisavos

Conoce qué pasaría si la Selección Mexicana gana, empata o pierde contra Corea del Sur y sus posibilidades de llegar a los Dieciseisavos de Final

Checa Qué Necesita México para Pasar a Dieciseisavos de Final del Mundial 2026México enfrenta a Corea del Sur en su segundo partido del Mundial 2026. Foto: AP

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