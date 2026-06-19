Localizan Restos de Matrimonio Mexicano Sepultado por Avalancha en los Andes Peruanos

Los restos del alpinista mexicano Daniel Navarro y su esposa, fueron localizados luego de ser atrapados por una avalancha en los Andes peruanos; así fue el rescate

Los restos de los alpinistas mexicanos fueron localizados en Los AndesFoto: Guías de Montaña de Perú

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Avalancha en Tocllaraju: Encuentran a los alpinistas mexicanos Daniel y Sandra Navarro. La AGMP lamenta la pérdida de sus amigos y alumnos. Más detalles sobre el rescate aquí.

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