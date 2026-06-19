Localizan Restos de Matrimonio Mexicano Sepultado por Avalancha en los Andes Peruanos

Los restos del alpinista mexicano, Daniel Navarro y su esposa, Sandra Covone, fueron localizados luego de perder la vida sepultados por una avalancha en el nevado Tocllaraju, en Los Andes, Perú.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron el 17 de junio, cuando la Asociación de Guías de Montaña del Perú (AGMP), confirmó el accidente en el que tres personas estaban atrapadas en lo alto del nevado.

“Una avalancha en el Tocllaraju ha sepultado a tres montañistas. Lamentablemente, dos han fallecido y Floriano continúa con vida, esperando ser rescatado”, indicó el día que se activó la alerta.

Asimismo, pidieron que se agilizará la llegada de helicópteros, debido a que uno de ellos no era suficiente para hacer la búsqueda y rescate, sobre todo, porque una de las víctimas continuaba con vida. “Cada minuto cuenta”, puntualizaron.

Foto: Especial

También, la AGMP informó que se llevaron a cabo reuniones técnicas con grupos de avanzada para las acciones correspondientes en el Tocllaraju.

Los cuales estuvieron compuestos por guías de montaña, rescatistas y equipo técnico, que coordinaron cada detalle para entrar la zona, priorizando seguridad, estrategia de búsqueda y respuesta inmediata.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Guía Logra Rescatar a Alpinistas Perdidos en Volcán Iztaccíhuatl

¿Cómo encontraron a los alpinistas mexicanos?

Las autoridades confirmaron que el alpinista que sobrevivió, identificado como Florentino, fue localizado y trasladado de urgencia hasta un hospital de la región.

Finalmente, este jueves confirmaron la localización de Daniel Navarro y su esposa Sandra, quienes lamentablemente perdieron la vida

“En estos momentos, nuestros guías AGMP–UIAGM, rescatistas y personal policial de alta montaña se encuentran trabajando en la recuperación y extracción de los restos de nuestros compañeros de montaña, Sandra y Daniel”, informaron.

El presidente de la AGMP, Alberto Pinto Toledo, lamentó el accidente y el fallecimiento de los mexicanos, a quienes catalogó como buenos alumnos de la Escuela de la Alta Montaña y grandes amigos.

“Día de profundo dolor para nuestra comunidad de montaña. Adiós, amigos y alumnos; su recuerdo vivirá en cada una de nuestras rutas. Mis más sentidas condolencias a sus familias”, los despidió con un video desde lo alto del nevado y con las iniciales de sus nombres sobre la nieve.

EPP