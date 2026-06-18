Confirman Reunión de Sheinbaum con el Rey Felipe VI: ¿Cuándo Será el Encuentro?
La presidenta de México y el Rey Felipe VI se reunirán en la Ciudad de México
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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, comunicó hoy, 18 de junio de 2026, que sostendrá una reunión con el Rey Felipe VI, en N+ te compartimos cuándo será el encuentro.
De acuerdo con información difundida por la Casa Real española, el monarca realizará una escala en territorio mexicano antes de trasladarse a Guadalajara, donde asistirá a un partido del Mundial en el que participará la selección de España.
En su Mañanera del Pueblo dijo "todavía no sabemos los temas, viene el jueves en la tarde, viene muy corto tiempo y nosotros vamos a hablar siempre de los pueblos originarios, de la importancia de los pueblos en México a lo largo de la historia".
Será el día 25 de junio cuando se reunirán en la Ciudad de México (CDMX). El encuentro entre Sheinbaum y Felipe VI ocurre en un contexto de fortalecimiento de los vínculos entre México y España, luego de varios años en los que la relación bilateral enfrentó momentos de tensión por diferencias relacionadas con temas históricos.
La visita del jefe de Estado español a México forma parte de una agenda que busca impulsar la cooperación y el diálogo entre ambos países, considerados socios estratégicos por sus lazos culturales, económicos y sociales.
Tras su paso por la capital mexicana, Felipe VI continuará su viaje hacia Guadalajara para presenciar el encuentro mundialista entre las selecciones de España y Uruguay, programado para el 26 de junio de 2026.
FBPT