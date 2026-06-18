Confirman Reunión de Sheinbaum con el Rey Felipe VI: ¿Cuándo Será el Encuentro?

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, comunicó hoy, 18 de junio de 2026, que sostendrá una reunión con el Rey Felipe VI, en N+ te compartimos cuándo será el encuentro.

De acuerdo con información difundida por la Casa Real española, el monarca realizará una escala en territorio mexicano antes de trasladarse a Guadalajara, donde asistirá a un partido del Mundial en el que participará la selección de España.

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¿Cuándo se reunirá Sheinbaum y el Rey Felipe VI?

En su Mañanera del Pueblo dijo "todavía no sabemos los temas, viene el jueves en la tarde, viene muy corto tiempo y nosotros vamos a hablar siempre de los pueblos originarios, de la importancia de los pueblos en México a lo largo de la historia".

Será el día 25 de junio cuando se reunirán en la Ciudad de México (CDMX). El encuentro entre Sheinbaum y Felipe VI ocurre en un contexto de fortalecimiento de los vínculos entre México y España, luego de varios años en los que la relación bilateral enfrentó momentos de tensión por diferencias relacionadas con temas históricos.

La visita del jefe de Estado español a México forma parte de una agenda que busca impulsar la cooperación y el diálogo entre ambos países, considerados socios estratégicos por sus lazos culturales, económicos y sociales.

Tras su paso por la capital mexicana, Felipe VI continuará su viaje hacia Guadalajara para presenciar el encuentro mundialista entre las selecciones de España y Uruguay, programado para el 26 de junio de 2026.

FBPT