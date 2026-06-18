Confirman Reunión de Sheinbaum con el Rey Felipe VI: ¿Cuándo Será el Encuentro?

La presidenta de México y el Rey Felipe VI se reunirán en la Ciudad de México

Rey FelipeEl Rey Felipe VI se reunirá con Claudia Sheinbaum. Foto: AP

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+