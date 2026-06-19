Confirman Muerte de Zafar y Jaffet, Extranjeros Desaparecidos en Tlalpan, CDMX

Zafar Padamsee Mawani y Guillermo Jaffet Hidalgo Ortiz, la pareja de extranjeros que fue reportada como desaparecida desde el 20 de mayo en inmediaciones de la alcaldía Tlalpan, CDMX, fue localizada sin vida en La Marquesa, en el Estado de México.

De acuerdo con los primeros reportes, fue durante una de las jornadas de búsqueda en los alrededores del paraje conocido como Valle del Silencio, donde este miércoles hallaron varios cuerpos en una fosa clandestina, la cual estaba detrás de una cabaña de la zona boscosa.

En dicho operativo participaron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), Fiscalía Edomex, así como fuerzas federales y personal forense.

Las investigaciones por el caso continúan, no obstante, de manera extraoficial se sabe que los cuerpos presentaban huellas de violencia.

Amigo confirma muerte

La confirmación del hallazgo de los cuerpos fue hecha por un amigo de la pareja, quien lamentó el final de Zafar y Jaffet.

“Desafortunadamente, lo que te puedo confirmar es que el hallazgo que se tuvo sí fueron los cuerpos de Memo y zafar. Y es muy triste porque al final ellos llegaron acá con la idea de tener una calidad de vida mejor y lo único que encontraron fue perder su propia vida”.

Los cuerpos fueron encontrados en unas cabañas en la zona de La Marquesa, punto que los allegados de las víctimas ya habían pedido que se revisara.

“Nosotros tuvimos el conocimiento de dos ubicaciones, mismas que se le hicieron de conocimiento a la autoridad. Obviamente, ellos nos comentaron que no podían actuar de inmediato porque tenían que seguir ciertos protocolos y bueno, coincidía justamente la zona de La Marquesa”.

Ante el presunto homicidio de la pareja, sus amigos piden respuestas de por qué no se actuó y la razón de las autoridades para no acercarse al lugar.

Según los primeros datos, fue en ese lugar donde estuvieron privados de la libertad por varios días antes de ser asesinados.

Por este caso, hay siete personas detenidas: seis hombres, uno de nacionalidad venezolana, y una mujer.

Se detectó que durante semanas, estuvieron sacando dinero de sus tarjetas y realizando transacciones.

Los amigos de Zafar y Jaffet exigen justicia y que se dé a conocer el móvil del doble asesinato.

“Pero al final de cuentas eran dos seres con una luz maravillosa que a donde llegaban brillaban, llamaban la atención, generaban empatía, y al final lo único que radiaban y te podían demostrar era mucho amor y con eso nos quedamos y con ese recuerdo los vamos a despedir”.

¿Qué pasó con Zafar Padamsee Mawani y Guillermo Jaffet Hidalgo Ortiz?

Una vez que se dio a conocer la desaparición de la pareja de extranjeros, las autoridades comenzaron de inmediato con las investigaciones.

Sus familiares refirieron que la pareja integrada por un diseñador y un empresario salió de su vivienda en el Edomex con la finalidad de llegar a la alcaldía Tlalpan, Ciudad de México.

Zafar Padamsee Mawani, de 56 años, y Guillermo Jaffet Hidalgo Ortiz, de 57 años, llegaron a la colonia Isidro Fabela, donde supuestamente acudirían a una empresa donde tendrían una reunión de negocios, pero luego de eso perdieron contacto con ellos.

Foto: Ficha de Búsqueda

“Salen de su domicilio en Edomex trasladándose aquí a la CDMX el día 20 de mayo con la finalidad de acudir a una empresa dedicada a la elaboración de elevadores, ya que días anteriores habían cotizado el proyecto de hacer la instalación de uno en su domicilio”, dijo a N+ uno de sus conocidos.

Además, se percataron de que al día siguiente de su ausencia, se realizaron varios movimientos con la tarjeta de uno de ellos.

“Tememos que sean víctimas de algún delito, ya que hemos notado movimientos extraños en la cuenta bancaria de uno de ellos”, relataron en entrevista.

Con información de Itzel Cruz Alanís

EPP