Confirman Muerte de Zafar y Jaffet, Extranjeros Desaparecidos en Tlalpan, CDMX

Zafar Padamsee Mawani y Guillermo Jaffet Hidalgo Ortiz, pareja de extranjeros reportados como desaparecidos, fueron hallados sin vida; estos son los detalles

Zafar Padamsee Mawani y Guillermo Jaffet Hidalgo Ortiz fueron hallados sin vida en La MarquesaFoto: Cuartoscuro | Archivo

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Hallan sin vida a Zafar y Jaffet, extranjeros desaparecidos en Tlalpan. Fueron encontrados en una fosa clandestina en La Marquesa. Amigos exigen justicia y respuestas sobre su trágico final.

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